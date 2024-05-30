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Головна Війна з Росією Окупанти взялися "перевиховувати" в таборах не лише українських дітей, а й їхніх батьків, - юристка Рашевська
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Окупанти взялися "перевиховувати" в таборах не лише українських дітей, а й їхніх батьків, - юристка Рашевська

30 травня, 2024 четвер
09:42
Війна з Росією школа, окупанти, ТОТ

Юристка ГО "Регіональний центр прав людини" Катерина Рашевська зазначила, що стосовно українських дітей окупанти вчиняють "цілий букет" порушень Конвенції ООН про права дитини

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Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"На території нових окупованих територій, як і на території тимчасово окупованого Кримського півострова, відкрили цілу серію так званих літніх таборів. У квітні 2024 року Марія Львова-Бєлова, це та особа, що має ордер на арешт, приїжджала на окуповані території, щоб пересвідчитися наскільки ця система готова й може приймати дітей. Такі табори існують і у 55 суб'єктах РФ, а також на території Білорусі. Туди немов відбирають дітей, але батьки повинні надати так звану згоду. У табори безплатно приймають лише тих дітей, які мають нав'язане російське громадянство. Тому, це ще один засіб маніпуляції українськими громадянами, щоб такий паспорт взяти", - пояснила Рашевська.

За словами юристки ГО "Регіональний центр прав людини", стосовно українських дітей окупанти вчиняють "цілий букет" порушень Конвенції ООН про права дитини.

"Батьків примушують відпускати дітей у так звані табори перевиховання. Але ситуація дещо змінилася, і мета таких таборів також змінилася. Раніше їх використовували, щоб утримувати дітей понад норми. Тобто діти там перебували не два-три тижні, а шість місяців, і деколи по одному року. Наразі діти їздять туди на два-три тижні, щоб прискорено пройти курси "промивки мізків" та мілітаризації. Причому перевиховувати там надумали вже не тільки дітей, але і їхніх батьків. Росіяни зацікавлені не тільки тому, що ідеологічно хочуть викорінити українську ідентичність у наших дітей, а також для того, щоб заробити. Тому, усі зацікавлені, але першими постраждалими є саме українські діти щодо яких вчиняється "цілий букет" порушень Конвенції ООН про права дитини", - наголосила Рашевська.

  • 3 травня повідомлялось, що російські окупанти почали складати списки дітей з тимчасово окупованих територій України, аби депортувати їх до РФ. У такі переліки насамперед потрапляють діти, позбавлені батьківського піклування, або сироти.
  • 28 травня російські загарбники озвучили план щодо відправлення 12 тис. дітей з тимчасово окупованих територій Луганської області у пропагандистські табори на території РФ на "перевиховання".

Теги:
Новини
Суспільство
Росія
Крим
окуповані території
окупанти
Військові новини
воєнні злочини Росії
геноцид українців
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