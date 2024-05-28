РФ планує відправити 12 тис. українських дітей з ТОТ Луганщини у пропагандистські табори на "перевиховання", - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Такий план оголосив ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник. Зазначається, що під час літніх канікул українських дітей відправлять у російські регіони на "перевиховання". У "дитячих таборах" вони проходитимуть пропагандистський вишкіл на "великороса" протягом 21 дня.

Заняття для дітей з ТОТ Луганщини проводитимуть зокрема "герої СВО".

"Залучення кремлівських бойовиків до виховних процесів молодого покоління на Росії та тимчасово окупованих нею землях – це дуже поширена практика. Зауважимо, під час таких занять вже фіксувались випадки фізичного насилля та сексуальних домагань", - підкреслюють у ЦНС.