РФ планує відправити 12 тис. українських дітей з ТОТ Луганщини у пропагандистські табори на "перевиховання", - Спротив
Російські загарбники озвучили план щодо відправлення 12 тис. дітей з тимчасово окупованих територій Луганської області у пропагандистські табори на території РФ на "перевиховання"
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Такий план оголосив ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник. Зазначається, що під час літніх канікул українських дітей відправлять у російські регіони на "перевиховання". У "дитячих таборах" вони проходитимуть пропагандистський вишкіл на "великороса" протягом 21 дня.
Заняття для дітей з ТОТ Луганщини проводитимуть зокрема "герої СВО".
"Залучення кремлівських бойовиків до виховних процесів молодого покоління на Росії та тимчасово окупованих нею землях – це дуже поширена практика. Зауважимо, під час таких занять вже фіксувались випадки фізичного насилля та сексуальних домагань", - підкреслюють у ЦНС.
- 3 травня повідомлялось, що російські окупанти почали складати списки дітей з тимчасово окупованих територій України, аби депортувати їх до РФ. У такі переліки насамперед потрапляють діти, позбавлені батьківського піклування, або сироти.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.18 Купівля 40.18Продаж 40.71
- EUR Купівля 43.57Продаж 44.31
- Актуальне
- Важливе