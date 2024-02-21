На Оріхівському напрямку окупанти переміщуються на швидкісних квадроциклах: один з них знищили ЗСУ

Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Зазначається, що на цьому напрямку за добу росіяни здійснили безуспішні атаки.

"Тут противник намагається здійснювати переміщення особового складу не лише малими піхотними групами, а й на швидкісних квадроциклах", - заявив Тарнавський.

Натомість по ворогу українські військові завдають вогневе ураження.

Так, в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" ворог за минулу добу завдав 54 авіаудари, вчинив 1151 артобстріл (в тому числі 2 скиди з БПЛА боєприпасів із хімічною речовиною), 103 удари дронами-камікадзе та 47 штурмових дій.



Загальні втрати росіян за добу 20 лютого на цьому напрямку у живій силі склали 521 особу, в озброєнні та військовій техніці - 60 одиниць - це 6 танків, 34 бойові бронемашини, 6 артсистем, 1 РСЗВ, 12 автомобілів, 1 одиниця спецтехніки. Зокрема, знищено й квадроцикл росіян.



Також Сили оборони України знищили 2 склади боєприпасів ворога та ще 1 важливий об’єкт противника. Нейтралізовано або знищено 233 БПЛА різних типів.