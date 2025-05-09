На підконтрольну територію України повернули 9 дітей з окупації
На підконтрольну територію України з ТОТ вдалося повернути 9-ох дітей, зокрема - родину, яку ворог примусив отримати російські документи, аби вагітну взяли до пологового
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
З тимчасово окупованих територій повернули хлопця, якого росіяни в школі вчили розбирати автомат, коли біля його дому ворог облаштували кулеметне гніздо. Унаслідок цього сімʼя дитини жила під звуки стрільби.
"Також повернули родину, яку змусили отримати російські документи, щоб вагітну матір взяли до пологового, а дітей не відправили в інтернат", - додав Єрмак.
- 2 травня на підконтрольну територію України вдалося повернути шістьох дітей: серед них дитина, яка мала проблеми зі здоровʼям, однак не було доступу до необхідної медичної допомоги на ТОТ.
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