На підконтрольну територію України повернули 9 дітей з окупації

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

З тимчасово окупованих територій повернули хлопця, якого росіяни в школі вчили розбирати автомат, коли біля його дому ворог облаштували кулеметне гніздо. Унаслідок цього сімʼя дитини жила під звуки стрільби.

"Також повернули родину, яку змусили отримати російські документи, щоб вагітну матір взяли до пологового, а дітей не відправили в інтернат", - додав Єрмак.