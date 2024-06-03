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Війна з Росією: хроніка
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На Покровському напрямку ситуація загострена, але під контролем Сил оборони, - Генштаб

3 червня, 2024 понедiлок
11:48
Війна з Росією ЗСУ

Протягом минулої доби на фронті сталося 78 бойових зіткнень. Російські окупанти продовжують атакувати на декількох ділянках, зокрема, загострена ситуація спостерігається на Покровському напрямку

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Від початку поточної доби на фронті відбулося 28 бойових зіткнень. Російські окупанти здійснили 472 обстріли позицій наших військ та населених пунктів із різних типів озброєнь. Також агресор завдав два ракетних удари і застосуванням шести ракет та 28 ударів дронами-камікадзе.

На Харківському напрямку від початку доби активних штурмових дій ворога не відбувалось, наші захисники продовжують нарощувати оборонні спроможності.

На Куп’янському напрямку триває ворожа атака в районі Невського. Ситуація напружена.

В районі Тернів на Лиманському напрямку спроба противника наблизитися до позицій наших військ успіху не мала.

На Сіверському напрямку від початку доби ворог здійснив уже п’ять спроб прорвати наші оборонні рубежі в районах Виїмки та Роздолівки. Одну атаку відбито, чотири – тривають. Ситуація контрольована.

В районі Кліщіївки на Краматорському напрямку відбито атаку противника, триває бій біля Іванівського. Втрат позицій не допущено, ситуація контрольована.

На Покровському напрямку ситуація залишається загостреною – наразі триває 11 боєзіткнень в районах Зеленого Поля, Новопокровська, Новоселівки Першої, Калинового та Невельського. Ситуація під контролем Сил оборони України. Учора російські загарбники на цьому напрямку втратили 400 осіб, з них 134 – безповоротні. Знищено один танк, три ББМ та сім артсистем. Пошкоджено чотири бойові броньовані машини, дві гармати та автомобіль.

На Курахівському напрямку в районах Парасковіївки та Водяного тривають три боєзіткнення. Наші захисники контролюють ситуацію. Втрат позицій не допущено.

На Оріхівському напрямку зупинено дві спроби ворога просунутися в напрямках Роботиного та Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку, на плацдармах на лівому березі річки Дніпро, відбито атаку ворога в районі Кринок.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Росіяни обстрілювали Україну ракетами, КАБами й авіацією. ЗСУ уразили 17 районів скупчення окупантів

За уточненою інформацією, за минулу добу загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 4 ракетних удари із застосуванням чотирьох ракет, 39 авіаударів із застосуванням 63 КАБів, понад 2500 обстрілів з різних типів озброєння, в тому числі 89 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Противник завдавав авіаційних ударів у районах населених пунктів Стариця, Білий Колодязь, Вовчанськ, Іванівка, Старий Салтів, Вовчанські Хутори, Ветеринарне, Шестакове, Зелене, Нескучне, П’ятихатки Харківської області та по місту Харків з повітряного простору російської федерації (з районів російських населених пунктів Середа, Короча та Шебекіно Білгородської області); Лиман, Костянтинівка, Дружба, Прогрес, Євгенівка, Карлівка, Олександропіль, Курахове Донецької області; Нове Запоріжжя, П’ятихатки Запорізької області.

Водночас за добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу противника та кілька інших важливих об’єктів, зокрема два пункти управління та два ворожих засоби ППО.

  • За минулу добу на російсько-українському фронті Сили оборони відмінусували ще десятки одиниць техніки російських окупантів та 1270 військових армії РФ.

Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
Військові новини
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