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Головна Війна з Росією На Сумщині є потреба в евакуації близько 20 тис. людей, - МВС

На Сумщині є потреба в евакуації близько 20 тис. людей, - МВС

Дар'я Куркіна
9 серпня, 2024 п'ятниця
16:48
Війна з Росією евакуація

За попередніми підрахунками МВС, наразі є необхідність евакуювати з Сумської області близько 20 тис. людей

Зміст

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Зараз триває евакуація з Сумщини. За словами МВС, мешканців транспортують групи поліції та ДСНС. Супровід евакуаційних колон здійснюють поліцейські, вони також забезпечують правопорядок у місцях попереднього збору.

"За детальною інформацією про час і місце збору та щодо запису на евакуацію звертайтеся до голів та старост громад. З усіх питань щодо евакуації з прикордоння Сумського району можна звернутися до оперативного чергового евакуаційного Штабу Сумської районної військової адміністрації за номером: 0506507083", - додають у відомстві.

  • 7 серпня у Сумській області оголосили примусову евакуацію населення п'яти громад - 23 населених пунктів.
Теги:
Суспільство
Україна
Сумщина
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