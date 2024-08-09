На Сумщині є потреба в евакуації близько 20 тис. людей, - МВС

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Зараз триває евакуація з Сумщини. За словами МВС, мешканців транспортують групи поліції та ДСНС. Супровід евакуаційних колон здійснюють поліцейські, вони також забезпечують правопорядок у місцях попереднього збору.

"За детальною інформацією про час і місце збору та щодо запису на евакуацію звертайтеся до голів та старост громад. З усіх питань щодо евакуації з прикордоння Сумського району можна звернутися до оперативного чергового евакуаційного Штабу Сумської районної військової адміністрації за номером: 0506507083", - додають у відомстві.