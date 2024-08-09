На Сумщині є потреба в евакуації близько 20 тис. людей, - МВС
За попередніми підрахунками МВС, наразі є необхідність евакуювати з Сумської області близько 20 тис. людей
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.
Зараз триває евакуація з Сумщини. За словами МВС, мешканців транспортують групи поліції та ДСНС. Супровід евакуаційних колон здійснюють поліцейські, вони також забезпечують правопорядок у місцях попереднього збору.
"За детальною інформацією про час і місце збору та щодо запису на евакуацію звертайтеся до голів та старост громад. З усіх питань щодо евакуації з прикордоння Сумського району можна звернутися до оперативного чергового евакуаційного Штабу Сумської районної військової адміністрації за номером: 0506507083", - додають у відомстві.
- 7 серпня у Сумській області оголосили примусову евакуацію населення п'яти громад - 23 населених пунктів.
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