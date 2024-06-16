На ТОТ Донеччини росіяни завищують бали школярам за згадку Путіна в екзаменаційних роботах, - ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

"Під час написання творів в межах проведення підсумкових екзаменів у школах на тимчасово окупованих територіях Донеччини діти зауважили певну тенденцію. Якщо у роботі згадується ім’я Путіна - оцінка буде обов’язково вищою, якщо не згадати кремлівського терориста", - кажуть у Спротиві.



Зазначається, що про такі критерії оцінювання художніх творів випускники писали у соцмережах.

"Так би мовити, ділилися порадами як заробити вищий бал", - додали у ЦНС.