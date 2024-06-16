На ТОТ Донеччини росіяни завищують бали школярам за згадку Путіна в екзаменаційних роботах, - ЦНС
У тимчасово окупованих районах Донецької області школярам, які згадують російського диктатора Володимира Путіна під час написання екзаменаційного твору, додають бали до іспиту
Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).
"Під час написання творів в межах проведення підсумкових екзаменів у школах на тимчасово окупованих територіях Донеччини діти зауважили певну тенденцію. Якщо у роботі згадується ім’я Путіна - оцінка буде обов’язково вищою, якщо не згадати кремлівського терориста", - кажуть у Спротиві.
Зазначається, що про такі критерії оцінювання художніх творів випускники писали у соцмережах.
"Так би мовити, ділилися порадами як заробити вищий бал", - додали у ЦНС.
- На тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей росіяни готують тренерів із росгвардійців для навчання учнів кадетських класів "традиційно російського" і улюбленого у Путіна виду спорту - самбо.
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