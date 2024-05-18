На ТОТ Луганщини через відсутність інтернету місцеві замовляють в окупантів запис фільмів на диск чи флешку, - ОВА
Мешканці тимчасово окупованої Луганської області вимушені звертатися до загарбників, щоб записати матеріали на фізичні носії, адже у низці регіонів немає доступу до інтернету
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
За його словами, у прифронтових Лисичанську, Сєверодонецьку та Рубіжному, де відсутній будь-який інтернет, скористатися контентом можна через оголошення.
Так, місцевим пропонують замовити звантаження художнього фільму, серіалу або телепередачі та запис матеріалів на фізичний носій - флешку або компакт-диск. Послуга платна.
"Окуповані міста повертаються у середньовіччя", - підкреслив голова ОВА.
Крім того, він повідомив, що у так званій ЛНР триває "націоналізація" житлового фонду, власники якого не заявили про себе упродовж місяця.
"Спочатку віджим був розрахований на домівки тих, хто евакуювався у безпечні регіони України або за кордон. Втім, у Новопскові цю програму розширили – тепер забрати житло погрожують навіть у тих місцевих, хто виїхав на заробітки на територію РФ", - зазначив Лисогор.
- У січні повідомлялося, що у так званій ЛНР окупанти перед президентськими виборами у Росії увімкнули мобільний інтернет, який був відсутній майже рік. Проте у деяких окупованих 2022-го року містах регіону його досі немає.
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