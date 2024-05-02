На ТОТ Луганщини росіяни планують завезти 10 мобільних кінотеатрів для погоджених ФСБ масових заходів, - ОВА

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами, кінотеатри на колесах мають завезти за підтримки окупаційного мінкульту. Основна мета - поширення пропаганди.

"Їх використовуватимуть при організації дозвілля - проводитимуть масові заходи із дозволу ФСБ, транслюватимуть обрані кінострічки та пропагандистські телепередачі. Перші 10 таких автоклубів передали на окуповану Луганщину минулоріч, деякі з них вже агітували на місцях", - написав очільник області.

Також Лисогор розповів, що росіяни знову влаштовують показові "відновлення" окупованих територій.

"Нові райони Рубіжного залишилися у більш-менш придатному для існування стані. Тому саме там загарбники влаштували показове відновлення найбільш вцілілих багатоповерхівок. Не масштабне - зі зникненням обіцяних грошей, бригад працівників та будівельних матеріалів", - додав голова ОВА.

Та зазначив, що у південному районі міста не відбувається й цього: "Місцева окупаційна адміністрація не обіцяє навіть розібрати завали, що утворилися на вулицях після того, як армія рф зруйнувала будинки містян".