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На ТОТ України окупанти планують залучити студентів до ремонту пошкодженої військової техніки, - Нацспротив

Ольга Бабишена
31 серпня, 2024 субота
04:33
Війна з Росією розбита російська техніка

Росіяни планують залучити студентів технікумів на тимчасово окупованих територіях України до ремонту пошкодженої військової техніки

Зміст

Про це інформує Центр національного спротиву. 

"Ворог планує залучати молодь з тимчасово окупованих територій до ремонту пошкодженої техніки", - йдеться у повідомленні. 

Вказано, що йдеться про студентів, які навчаються у технікумах на тимчасово окупованих територіях. Окупанти мають у планах організувати їм практику у виробничих майстернях, в яких ремонтують пошкоджену техніку російської армії.

"Таким чином росіяни свідомо планують наражати юнаків на небезпеку й прикриватись за їх спиною. Це чергове порушення міжнародного права не залишиться безкарним", - наголосили в Нацспротиві. 

  • Раніше стало відомо, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях набирають підлітків для навчання у філіалі військового училища збройних сил РФ. 
Теги:
Україна
Росія
окуповані території
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