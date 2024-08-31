На ТОТ України окупанти планують залучити студентів до ремонту пошкодженої військової техніки, - Нацспротив

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Ворог планує залучати молодь з тимчасово окупованих територій до ремонту пошкодженої техніки", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що йдеться про студентів, які навчаються у технікумах на тимчасово окупованих територіях. Окупанти мають у планах організувати їм практику у виробничих майстернях, в яких ремонтують пошкоджену техніку російської армії.

"Таким чином росіяни свідомо планують наражати юнаків на небезпеку й прикриватись за їх спиною. Це чергове порушення міжнародного права не залишиться безкарним", - наголосили в Нацспротиві.