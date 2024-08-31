На ТОТ України окупанти планують залучити студентів до ремонту пошкодженої військової техніки, - Нацспротив
Росіяни планують залучити студентів технікумів на тимчасово окупованих територіях України до ремонту пошкодженої військової техніки
Про це інформує Центр національного спротиву.
"Ворог планує залучати молодь з тимчасово окупованих територій до ремонту пошкодженої техніки", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що йдеться про студентів, які навчаються у технікумах на тимчасово окупованих територіях. Окупанти мають у планах організувати їм практику у виробничих майстернях, в яких ремонтують пошкоджену техніку російської армії.
"Таким чином росіяни свідомо планують наражати юнаків на небезпеку й прикриватись за їх спиною. Це чергове порушення міжнародного права не залишиться безкарним", - наголосили в Нацспротиві.
- Раніше стало відомо, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях набирають підлітків для навчання у філіалі військового училища збройних сил РФ.
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