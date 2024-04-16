На ТОТ Запорізької області підірвали псевдодепутата "Єдиної Росії"
У вівторок, 16 квітня, на тимчасово окупованій частині Запорізької області вдалося підірвати російського псевдодепутата
Про це пише державне пропагандистське агентство РИА Новости.
На тимчасово окупованому Запоріжжі невідомі підірвали псевдодепутата Якимівської окружної ради. Ним виявився член "Єдиної Росії" Антон Якименко.
Деталі не розголошуються, але, за попередньою інформацією, Якименко живий.
- У понеділок, 15 квітня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали гучні вибухи.
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