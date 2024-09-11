На війні проти РФ загинув воїн ЗСУ Павло Пархоменко, оператор Прямого

Про це повідомила пресслужба апарату ВР і Прямий.

"Павло Пархоменко був не лише талановитим медійником, але й мужнім патріотом. Він присвятив своє життя тому, щоб доносити правду українцям і світу, а в найважчий для країни момент, він обрав шлях захисника і вступив до лав Збройних сил України. Його відвага, непохитність та глибоке почуття обов’язку перед державою є прикладом для всіх нас", - написали у пресслужбі Верховної Ради.

В етері Прямого розповіли, що Павло Пархоменко працював на телеканалі з початку його створення.

"Паша з 14 року захищав нас на Донбасі. Він мав неймовірний бойовий досвід, а отже, коли у 22 році розпочалось повномасштабне вторгнення, він вже не вийшов на роботу, не повернувся на канал. Він одразу, не чекаючи повістки, дзвінка з воєнкомату, відправився нас захищати", - розповіла ведуча Олена Курбанова.