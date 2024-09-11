На війні проти РФ загинув воїн ЗСУ Павло Пархоменко, оператор Прямого
На війні проти Росії загинув оператор телеканалу "Прямий" Павло Пархоменко, який вступив до Збройних Сил України
Про це повідомила пресслужба апарату ВР і Прямий.
"Павло Пархоменко був не лише талановитим медійником, але й мужнім патріотом. Він присвятив своє життя тому, щоб доносити правду українцям і світу, а в найважчий для країни момент, він обрав шлях захисника і вступив до лав Збройних сил України. Його відвага, непохитність та глибоке почуття обов’язку перед державою є прикладом для всіх нас", - написали у пресслужбі Верховної Ради.
В етері Прямого розповіли, що Павло Пархоменко працював на телеканалі з початку його створення.
"Паша з 14 року захищав нас на Донбасі. Він мав неймовірний бойовий досвід, а отже, коли у 22 році розпочалось повномасштабне вторгнення, він вже не вийшов на роботу, не повернувся на канал. Він одразу, не чекаючи повістки, дзвінка з воєнкомату, відправився нас захищати", - розповіла ведуча Олена Курбанова.
- 4 вересня стало відомо, на російсько-українському фронті під час артилерійського обстрілу загинув кореспондент інформаційно-політичного порталу "Новини.LIVE" Богдан Затула.
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