На війні з РФ загинув доброволець з Німеччини, який воював за Україну

Про це повідомляє видання RND, пише Bild.

Громадянин Німеччини з квітня 2022 року бився на боці ЗСУ. У день своєї смерті він працював у розвідувальному підрозділі та керував безпілотником. До бліндажу, де перебував військовий, потрапив снаряд, внаслідок чого дах споруди обвалився.

Військового знайшли мертвим під уламками.