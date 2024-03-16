На війні з РФ загинув доброволець з Німеччини, який воював за Україну
37-річний німецький військовий із позивним Штефан загинув в Україні під час бойових дій. Імовірно, він потрапив під російський артилерійський обстріл
Про це повідомляє видання RND, пише Bild.
Громадянин Німеччини з квітня 2022 року бився на боці ЗСУ. У день своєї смерті він працював у розвідувальному підрозділі та керував безпілотником. До бліндажу, де перебував військовий, потрапив снаряд, внаслідок чого дах споруди обвалився.
Військового знайшли мертвим під уламками.
- У грудні під час бойових дій в Україні загинув 26-річний уродженець Каталонії на ім’я Пау, який долучився до українського війська як доброволець.
- 13 листопада стало відомо, що на війні в Україні загинув доброволець із Грузії Іраклі Курцікідзе, а 25 жовтня – поклав життя воїн Інтернаціонального батальйону з Румунії, 27-річний Рудольф Віттман.
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