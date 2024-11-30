На війні загинув батько воротаря "Шахтаря" Твардовського
Захищаючи Україну на війні з російськими терористами, у віці 45 років загинув батько голкіпера донецького "Шахтаря" Дениса Твардовського
Про це повідомляє пресслужба "Шахтаря".
Дмитро Твардовський від перших днів повномасштабної війни мобілізувався до ЗСУ. Служив мінометником у найгарячіших точках сходу України.
21 листопада в районі Урожайного (Донецька область) воїн з побратимами потрапили під ворожий обстріл. Дмитро Твардовський дістав травми, несумісні з життям.
"Шахтар" щиро співчуває родині Дмитра Анатолійовича – дружині, синам, матері та всім близьким – у звʼязку з цією непоправною втратою. Вічна памʼять, честь і шана Дмитрові Твардовському. Героям слава!", - йдеться у заяві донецького клубу.
- Син загиблого воїна, 21-річний Денис Твардовський в академії "Шахтаря" з 2017 року. На рахунку воротаря 2 матчі в УПЛ.
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