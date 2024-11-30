На війні загинув батько воротаря "Шахтаря" Твардовського

Про це повідомляє пресслужба "Шахтаря".

Дмитро Твардовський від перших днів повномасштабної війни мобілізувався до ЗСУ. Служив мінометником у найгарячіших точках сходу України.

21 листопада в районі Урожайного (Донецька область) воїн з побратимами потрапили під ворожий обстріл. Дмитро Твардовський дістав травми, несумісні з життям.

"Шахтар" щиро співчуває родині Дмитра Анатолійовича – дружині, синам, матері та всім близьким – у звʼязку з цією непоправною втратою. Вічна памʼять, честь і шана Дмитрові Твардовському. Героям слава!", - йдеться у заяві донецького клубу.