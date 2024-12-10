На війні загинув режисер монтажу проєкту "Реальна історія" Олег Сарело
На російсько-українській війні загинув режисер монтажу проєкту "Реальна історія", військовослужбовець 72-ї ОМБр Олег Сарело
Про це 9 грудня повідомили 1+1 media та проєкт "Реальна історія".
Олег Сарело доєднався до лав ЗСУ пів року тому. Він служив у 72-й окремій механізованій бригаді.
Чоловік виріс у місті неподалік Бердянська – Приморську, яке наразі окуповане. До проєкту "Реальна історія" Олег приєднався два роки тому.
"Тоді ми отримали в команду надійну, безвідмовну, надзвичайно скромну і безперечно талановиту людину. Це був повний метч. Наш Олег завжди відчував, що ми хочемо сказати в епізоді, який настрій передати", – написали на сторінці проєкту.
Засновник проєкту "Реальна історія" Акім Галімов зазначив, що Олег змонтував понад половину випусків, був дуже талановитим і відповідальним.
У Олега Сарело залишилися 10-річній син Іван і дружина Катерина. За даними Інституту масової інформації, Олег став 94-м медійником, який загинув унаслідок повномасштабної агресії Росії.
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