На війні загинув режисер монтажу проєкту "Реальна історія" Олег Сарело

Про це 9 грудня повідомили 1+1 media та проєкт "Реальна історія".

Олег Сарело доєднався до лав ЗСУ пів року тому. Він служив у 72-й окремій механізованій бригаді.

Чоловік виріс у місті неподалік Бердянська – Приморську, яке наразі окуповане. До проєкту "Реальна історія" Олег приєднався два роки тому.

"Тоді ми отримали в команду надійну, безвідмовну, надзвичайно скромну і безперечно талановиту людину. Це був повний метч. Наш Олег завжди відчував, що ми хочемо сказати в епізоді, який настрій передати", – написали на сторінці проєкту.

Засновник проєкту "Реальна історія" Акім Галімов зазначив, що Олег змонтував понад половину випусків, був дуже талановитим і відповідальним.

У Олега Сарело залишилися 10-річній син Іван і дружина Катерина. За даними Інституту масової інформації, Олег став 94-м медійником, який загинув унаслідок повномасштабної агресії Росії.