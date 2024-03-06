На ЗАЕС окупанти не можуть замінити паливо, термін перебування якого в реакторах спливає

Про це заявив очільник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, повідомляє пресслужба компанії.

Він зазначив, що окупаційна адміністрація не здатна провести перевантаження палива. Його шестирічний термін перебування в реакторах закінчується.

"Щоб це зробити, необхідно розібрати реактор, отримати доступ до нього, а далі провести дуже складну технологічну операцію з перевантаження. Це вимагає ліцензованого персоналу, якого зараз немає. Це вимагає і складних управлінських та технічних рішень – що робити з паливом, яке буде вивантажено. Там люди, які ніколи цього не робили", – пояснив Котін.

Водночас керівник Енергоатому нагадав, що місця українських фахівців на ЗАЕС посіли недосвідчені росіяни й люди з міст, що неподалік Енергодара, "котрі не мають жодного уявлення про експлуатацію атомних об’єктів".