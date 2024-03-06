На ЗАЕС окупанти не можуть замінити паливо, термін перебування якого в реакторах спливає
Термін перебування палива в реакторах Запорізької АЕС спливає, проте росіяни не можуть його перезавантажити
Про це заявив очільник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, повідомляє пресслужба компанії.
Він зазначив, що окупаційна адміністрація не здатна провести перевантаження палива. Його шестирічний термін перебування в реакторах закінчується.
"Щоб це зробити, необхідно розібрати реактор, отримати доступ до нього, а далі провести дуже складну технологічну операцію з перевантаження. Це вимагає ліцензованого персоналу, якого зараз немає. Це вимагає і складних управлінських та технічних рішень – що робити з паливом, яке буде вивантажено. Там люди, які ніколи цього не робили", – пояснив Котін.
Водночас керівник Енергоатому нагадав, що місця українських фахівців на ЗАЕС посіли недосвідчені росіяни й люди з міст, що неподалік Енергодара, "котрі не мають жодного уявлення про експлуатацію атомних об’єктів".
- 6 березня очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі, який 5 березня прибув до Сочі, застеріг росіян від запуску тимчасово окупованої Запорізької АЕС. За його словами, станція перебуває в небезпеці.
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