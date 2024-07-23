На Запоріжжі кількість військових РФ упродовж трьох тижнів збільшилася до майже 90 тис., - ОСУВ "Таврія"

Про це повідомив речник ОСУВ "Таврія" капітан Дмитро Лиховій в етері телемарафону.

Він підкреслив, що попри збільшення ворожих військових в регіоні, ознак формування наступального угрупування окупантів немає.

"Якщо взяти чисельність особового складу противника, наприклад, в самій Запорізькій області, то росіян тут досить багато, майже 90 тисяч. І спостерігається приріст цієї кількості – десь за останні три тижні додалось ще дві тисячі. Однак, наша розвідка говорить, що різких суттєвих змін, які впливали б на зміну характеру бойових дій, немає. Ознак формування наступального угрупування ворога не виявлено", - сказав Лиховій.

За словами речника, ворожих військ на території Херсонської та Запорізької областей не вистачає, щоб вести результативні наступальні дії за межами рубежів, де перебувають росіяни.

Водночас Лиховій додав, характер бойових дій в операційній зоні ОУВ "Таврія" є позиційним протистоянням, тому що "росіяни не мають змоги проводити активні штурмові наступальні дії на кількох напрямках одночасно".