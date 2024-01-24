Над Дніпропетровщиною збили 2 ракети РФ: осколки впали на підприємство, там поранено чоловіка

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що до збиття ворожих ракет причетні оборонці з ПВК "Схід". Ракети знищили над Дніпровським районом.

Водночас осколки збитих ракет впали на одне з підприємств у Дніпрі. У результаті поранення отримав 38-річний чоловік.

З черепно-мозковою травмою, контузією та переламом його відправили до лікарні. Наразі його стан оцінюють як середньої тяжкості.

Крім того, як зазначив очільник ОВА, у регіоні виникли пошкодження будівлі й техніки.