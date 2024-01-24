Над Дніпропетровщиною збили 2 ракети РФ: осколки впали на підприємство, там поранено чоловіка
Удень середи, 24 січня, сили ППО знищили дві російські ракети у небі над Дніпропетровською областю. Осколки впали на підприємство у Дніпрі, внаслідок чого поранено чоловіка
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зазначається, що до збиття ворожих ракет причетні оборонці з ПВК "Схід". Ракети знищили над Дніпровським районом.
Водночас осколки збитих ракет впали на одне з підприємств у Дніпрі. У результаті поранення отримав 38-річний чоловік.
З черепно-мозковою травмою, контузією та переламом його відправили до лікарні. Наразі його стан оцінюють як середньої тяжкості.
Крім того, як зазначив очільник ОВА, у регіоні виникли пошкодження будівлі й техніки.
- Російські окупанти здійснили комбінований ракетний обстріл України зранку 23 січня. Під ударом опинились Київ, Київщина, Харків та Павлоград. Є жертви.
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