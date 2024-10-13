"Над цим має працювати поліція та гарант Конституції": парамедик Вус про постачання якісних турнікетів для потреб ЗСУ
Голова Всеукраїнської спілки парамедиків Ярослав Вус вважає, що всіх волонтерів, які постачають для потреб ЗСУ неякісні турнікети потрібно покарати й позбавити змоги в майбутньому займатись цим
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Звісно, що є можливість зупинити постачання неякісних турнікетів та іншого обладнання для медиків на фронт. Питання лише в тому, чи це хоче хтось робити, чи ні. В нас є поліція, в нас є гарант Конституції. Кожного волонтера, який привіз непотрібні китайські турнікети, потрібно зловити, покарати й забрати змогу бути цим волонтером. За 10 років війни цього ніхто не робив. За роки повномасштабної війни тим паче. Можливості завжди є, лише потрібне бажання змінювати це", - пояснив Вус.
Голова Всеукраїнської спілки парамедиків зауважив, що єдиним шляхом зупинити постачання неякісних турнікетів для потреб ЗСУ може бути лише покаранням за такі дії.
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