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Головна Війна з Росією "Над цим має працювати поліція та гарант Конституції": парамедик Вус про постачання якісних турнікетів для потреб ЗСУ
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"Над цим має працювати поліція та гарант Конституції": парамедик Вус про постачання якісних турнікетів для потреб ЗСУ

Віталій Бесараб
13 жовтня, 2024 неділя
10:32
Війна з Росією Турнікети на війні можуть врятувати життя

Голова Всеукраїнської спілки парамедиків Ярослав Вус вважає, що всіх волонтерів, які постачають для потреб ЗСУ неякісні турнікети потрібно покарати й позбавити змоги в майбутньому займатись цим

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Звісно, що є можливість зупинити постачання неякісних турнікетів та іншого обладнання для медиків на фронт. Питання лише в тому, чи це хоче хтось робити, чи ні. В нас є поліція, в нас є гарант Конституції. Кожного волонтера, який привіз непотрібні китайські турнікети, потрібно зловити, покарати й забрати змогу бути цим волонтером. За 10 років війни цього ніхто не робив. За роки повномасштабної війни тим паче. Можливості завжди є, лише потрібне бажання змінювати це", - пояснив Вус.

Голова Всеукраїнської спілки парамедиків зауважив, що єдиним шляхом зупинити постачання неякісних турнікетів для потреб ЗСУ може бути лише покаранням за такі дії.
 

Теги:
Україна
волонтери
Володимир Зеленський
ЗСУ
поліція
Військові новини
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