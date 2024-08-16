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"Надпріоритетне завдання": Малюк розповів про роботу над поверненням полонених і заручників із РФ

Влад Дідусь
16 серпня, 2024 п'ятниця
01:36
Війна з Росією Василь Малюк, голова СБУ

Голова СБУ Василю Малюк запевнив, що пріоритетним завданням Служби є повернення українських захисників з полону

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Працівники Служби безпеки України разом з іншими Силами оборони активно працюють над поповненням обмінного фонду шляхом взяття в полон росіян на полі бою. 

"Повернення українських оборонців - це надпріоритетне завдання, поставлене Верховним Головнокомандувачем, президентом Володимиром Зеленським. І це вагома частинка нашого функціоналу. Окрім того бійці СБУ успішно працюють, щоб максимально поповнити наш обмінний фонд", - відзначив Василь Малюк.

За словами Малюка, відтепер розширюється переговорна група, яка займалася підготовкою обмінів. До неї входитимуть представники СБУ, ГУР, МВС, ЗСУ, СЗР та омбудсмена.

"Я впевнений, що саме такий варіант дасть можливість поєднати наші зусилля і більш ефективно виборювати кожного оборонця України, щоб повертати їх додому. Саме синергія і поєднання наших зусиль якнайшвидше дасть відповідні плоди", - переконаний Василь Малюк.

Голова СБУ відзначив, що це стосується організації обмінів не лише щодо військовослужбовців, а й цивільних громадян, зокрема і тих, кого РФ незаконно утримує ще з 2014 року.

  • У ході операції ЗСУ в Курській області РФ взяли в полон близько 2 тис. російських військовослужбовців.

Теги:
Україна
СБУ
російська армія
ЗСУ
полонені
обмін полоненими
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