Нам не треба забувати - це наша війна, не Америки, - офіцер ЗСУ Матяш

Про це в інтерв'ю на Еспресо заявив офіцер ЗСУ Олександр Матяш

"Нам не треба забувати - це наша війна, не Америки. Те, що вони нам всі допомагають, чи багато, чи мало, - дякуємо. Але воювати в цій війні, перемагати і не програвати, все одно будемо лише ми. Сказав так Трамп, нам від цього круто - вогонь. Сказав інакше Трамп, нам від цього не круто – ну, окей. Які питання? Чому всі вважають, що хтось буде воювати за них? Нам треба воювати за себе. І всі мають зрозуміти, що в цій війні будуть воювати всі", - пояснив Матяш.

Офіцер наголосив, що російсько-українська війна є частиною нового перерозподілу світу. Сьогодні кожна має свої інтереси й України має відстоювати свої позиції.

"Тому що кожна країна має свої особисті інтереси. Світ не зійшовся на Україні. Росія - регіональний лідер, доволі велика країна з величезною кількістю газу, нафти й інших природних ресурсів, які хоче купувати у них Китай чи хтось інший. Створюються нові альянси. Світ ніколи не буде таким, як був до цього. Ми зараз перебуваємо в стадії нового суспільного договору серед інших гравців. І ми - отакі. Чому хтось має розв'язувати наші питання? За Ізраїль питання вирішують лише тому, що розуміють, - якщо вони не втрутяться, Ізраїль знесе все", - додав він.

