Намагались отримати вигоду як від Заходу, так і від Росії: Залужний вважає, що війна в Україні є наслідком помилок влади у 90-х роках

Про це він написав у статті для польського безпекового аналітичного центру "Інститут Східного Флангу".

За словами Залужного, починаючи з 1990-х років українська влада дотримувалася так званої політики багатовекторності, намагаючись підтримувати одночасно добрі відносини і з Заходом, і з Москвою.

"Війна в Україні стала наслідком цілого комплексу помилок у зовнішній політиці, що проводилася з моменту здобуття незалежності. З початку 90-х років наше керівництво декларувало так звану політику багатовекторності, наміри мати добрі стосунки як із Заходом, так і з Росією, намагаючись отримувати вигоду з обох напрямків", - підкреслив посол.

Він наголосив, що така стратегія позбавила Україну можливості протистояти зовнішньому тиску й поступово призвела до залежності від Москви.

"Це дозволяло нам отримувати економічні вигоди як від Європи та США (через кредити та інвестиції), так і користуватися пільговими цінами на російський газ і мати доступ до російських ринків. Росія ж у цей час системно нарощувала вплив всередині країни, підтримуючи лояльні політичні партії та окремих діячів, а також економічним тиском – через енергоносії та вкладаючи інвестиції в стратегічні підприємства, пропагандою в ЗМІ та підтримкою російськомовного середовища", - пояснив він.

Залужний також вважає серйозною помилкою надмірну довіру до Будапештського меморандуму, який мав гарантувати безпеку України після відмови від ядерної зброї.

"Коли в 2014 році спалахнула війна, жодна з великих держав не прийшла на допомогу, обмежившись лише санкціями проти Росії. Це свідчить про те, що міжнародні домовленості, не підкріплені конкретними безпековими інструментами – просто порожнє місце. На яке, шукаючи собі простору, обов'язково прийде війна", - підсумував дипломат.