Намагаються штурмувати у два способи, - 63 ОМБр про тактику росіян біля Серебрянського лісу

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Бригада перебуває біля Серебрянського лісу. Він взагалі був один з найбільших легенів Донбасу свого часу, але тепер це фактично повністю спалений ліс. Його так і називають хлопці чорний ліс.

Ворог продовжує намагатися штурмувати наші позиції двома варіантами. Перший варіант - найчастіший - це малі піхотні групи по 3-5 людей. Їх просто посилають на м'ясо з надією на те, що у нас рано чи пізно закінчаться дрони, чи ми втомимося їх ліквідовувати, але це не так. Другий варіант - менш поширений, але більш небезпечний - це коли ворог збирає кілька бляшанок і намагається штурмувати наші позиції за допомогою механізованої техніки: танків, БМП, МТЛБ", - зауважив Ящишин.

За словами начальника відділення комунікацій 63-ї бригади, зазвичай ворожі штурми можуть супроводжуватися авіаційною чи артилерійською підтримкою, але росіянам нічого не вдається зробити на нашому напрямку, зважаючи на одну просту причину.

"Ми вже дуже довго тут перебуваємо, добре вивчили всі можливі шляхи підходу, під’їзду і підльоту до наших позицій. Відповідно, за допомогою нашої артилерії, дронів, дистанційного мінування нам вдається знищувати всі колони ще на під'їзді", - пояснив Ящишин.

Начальник відділення комунікацій 63-ї бригади також додав, що головним нашої бригади - не допустити техніку до позицій Сил оборони, тому що для нас дуже важливо зберегти життя наших солдатів.

"Ми не даємо ворогу шансу наблизитися й уразити вогневими потужностями наші позиції. Тому механізована техніка в величезній кількості гниє просто на полях перед лісами", - наголосив Ящишин.