У ворога немає шансів захопити Куп'янськ, – начальник МВА Беседін

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Будемо відвертими: у ворога плани були ще перед Новим роком 2022 року захопити місто. Зараз уже 2024 рік, і плани все ще є, але коли спілкуєшся з нашими хлопцями й дівчатами, коли бачиш їхній настрій, їхню мотивацію, розумієш, що у росіян немає жодних шансів – ані до Нового року, ані після", – наголосив Беседін.

За словами начальника Куп'янської міської військової адміністрації, росіяни кидають значні сили, щоб захопити місто, але ці сили знищуються Силами оборони.

"Усі військові підрозділи, які перебувають на лінії зіткнення і захищають безпосередньо Куп'янщину, зокрема батальйон ударних БпАК "Ахіллес', – це героїчні хлопці й дівчата, які знищують велику кількість техніки та живої сили ворога", – додав Беседін.