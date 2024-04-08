Наміри ворога повернутися на правий берег Херсонщини стерті, - Гуменюк
Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України повідомила, що росіяни навіть не намагатимуться просунутись до правого берега Херсонщини
Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".
"Наміри ворога повернутися на правий берег Херсонщини вже стерті, бо там правильно облаштовані оборонні рубежі. Також сам берег вищий за лівий. Через це, контрбатарейна боротьба, навіть по воді, на підходах, призводить до того, що наміри окупантів провалюються. Росіни навіть не намагатимуться просунутись до правого берега Херсонщини", - заявила Гуменюк.
За її словами, створення флотилії, яку росіяни так рекламували, теж трохи вщухло.
"Десь там вона збирає свої ресурси і намагається бути корисною. Але поки що, про застосування її на нашій ділянці відповідальності, не йдеться", - додала вона.
-
8 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, противник здійснив 8 безуспішних атак позицій наших військ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.79 Купівля 38.79Продаж 39.32
- EUR Купівля 42.04Продаж 42.78
- Актуальне
- Важливе