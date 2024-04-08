Наміри ворога повернутися на правий берег Херсонщини стерті, - Гуменюк

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Наміри ворога повернутися на правий берег Херсонщини вже стерті, бо там правильно облаштовані оборонні рубежі. Також сам берег вищий за лівий. Через це, контрбатарейна боротьба, навіть по воді, на підходах, призводить до того, що наміри окупантів провалюються. Росіни навіть не намагатимуться просунутись до правого берега Херсонщини", - заявила Гуменюк.

За її словами, створення флотилії, яку росіяни так рекламували, теж трохи вщухло.

"Десь там вона збирає свої ресурси і намагається бути корисною. Але поки що, про застосування її на нашій ділянці відповідальності, не йдеться", - додала вона.