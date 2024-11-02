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Наразі ЗСУ стримують один з найпотужніших наступів РФ від початку повномасштабної війни, - Сирський

Світлана Кравченко
2 листопада, 2024 субота
12:36
Війна з Росією Олександр Сирський

Українські захисники зараз стримують один з наймасштабніших наступів російських окупаційних військ від початку повномасштабної війни

Зміст

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив під час зустрічі з делегацією збройних сил Чеської Республіки на чолі з начальником генерального штабу генерал-лейтенантом Карелом Ржегкою.

Зокрема, Сирський поінформував чеських колег про ситуацію на лінії фронту, яка, за його словами, продовжує залишатися складною. 

"Активні бойові дії, які тривають на окремих напрямках вимагають постійного оновлення ресурсів українських підрозділів. Наразі Збройні Сили України стримують один з найпотужніших наступів росіян від початку повномасштабного вторгнення", - заявив головком.

Він наголосив, що Чехія є відданою союзницею України й стала ініціатором низки критично важливих ініціатив, серед яких відзначив коаліцію з розвитку спроможностей артилерії, бронетанкової техніки, а також авіаційної коаліції та коаліції інтегрованої системи ППО/ПРО.

"На завершення розмови подякував генерал-лейтенанту Карелу Ржегку та, в його особі, уряду та народу Чеської Республіки за підтримку України та висловив сподівання на продовження практичної реалізації діючих ініціатив", - додав Сирський.

  • Протягом минулої доби, 1 листопада, на російсько-українському фронті зафіксували 145 бойових зіткнень, росіяни продовжують тиснути на Курахівському та Покровському напрямках. Крім того, останнім часом осередком боїв стало місто Селидове на Донеччині. 

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
ЗСУ
Олександр Сирський
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