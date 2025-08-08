Нардеп від "Батьківщини" Євтушок розповів про "покарання" для працівників ТЦК, які не виконують плани з мобілізації

Про це політик розповів в ефірі Новини.Live.

За словами нардепа, у ТЦК є певний "мобілізаційний план": їм доводять показники, які вони повинні виконувати. Тому їхня поведінка з військовозобов'язаними – це намагання виконати план.

"Зараз усі ТЦК на 90% укомплектовані людьми, які пройшли війну. Це правда. Але разом з тим їх потрібно було спочатку лікувати, реабілітувати. Травми війни дійсно впливають на поведінку. Не хочу думати, що люди, які працюють у ТЦК, не розуміють, як потрібно поводитися з людьми. Я думаю, що вони дуже чітко розуміють", - сказав Євтушок.

"Проте в ТЦК працює чіткий алгоритм, механізм — їм доводять певні аудити, показники, які вони повинні виконувати. Якщо вони не виконують, то це вже впливає на керівництво цих ТЦК через вище керівництво, яке видає догани, і по вертикалі. Раніше діяла така схема — якщо ТЦК не забезпечує належний відсоток по мобілізаційних заходах, то такі працівники вирушали до зони бойових дій тощо", — додав він.