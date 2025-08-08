Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Нардеп від "Батьківщини" Євтушок розповів про "покарання" для працівників ТЦК, які не виконують плани з мобілізації

Нардеп від "Батьківщини" Євтушок розповів про "покарання" для працівників ТЦК, які не виконують плани з мобілізації

Юлія Юліна
8 серпня, 2025 п'ятниця
15:06
Війна з Росією мобілізація в Україні

Нардеп від "Батьківщини" Сергій Євтушок заявив, нібито працівників ТЦК карають за невиконання планів із мобілізації, відправляючи їх до зони бойових дій

Зміст

Про це політик розповів в ефірі Новини.Live.

За словами нардепа, у ТЦК є певний "мобілізаційний план": їм доводять показники, які вони повинні виконувати. Тому їхня поведінка з військовозобов'язаними – це намагання виконати план.

"Зараз усі ТЦК на 90% укомплектовані людьми, які пройшли війну. Це правда. Але разом з тим їх потрібно було спочатку лікувати, реабілітувати. Травми війни дійсно впливають на поведінку. Не хочу думати, що люди, які працюють у ТЦК, не розуміють, як потрібно поводитися з людьми. Я думаю, що вони дуже чітко розуміють", - сказав Євтушок.

"Проте в ТЦК працює чіткий алгоритм, механізм — їм доводять певні аудити, показники, які вони повинні виконувати. Якщо вони не виконують, то це вже впливає на керівництво цих ТЦК через вище керівництво, яке видає догани, і по вертикалі. Раніше діяла така схема — якщо ТЦК не забезпечує належний відсоток по мобілізаційних заходах, то такі працівники вирушали до зони бойових дій тощо", — додав він.

Теги:
Новини
Україна
ЗСУ
мобілізація
ТЦК
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
8 серпня
15:26
Сі Цзіньпін та Путін
Путін та Сі Цзіньпін поговорили про війну в Україні та контакти зі США, - ЗМІ
15:19
фейк
"Україна не хоче повертати своїх полонених": Лубінець розвінчав російський фейк
14:52
дрон, ЗСУ
"Контракт 18-24" для операторів дронів: Міноборони уточнило особливості служби
14:34
суд, санкції
Міжнародний арбітраж припинив розгляд позову компанії Коломойського до України на $700 млн: причина
14:17
FPV-дрон "Генерал Черешня"
Кількість FPV-дронів на фронті подвоїлася з початку року, – речник Нацгвардії
14:07
путін трамп
Зустріч Путіна й Трампа може відбутись у Римі, – Fox News
14:06
OPINION
Путін знову зіграв на слабостях Трампа
14:02
Оновлено
У Києві прощаються з журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула в російському полоні
13:54
UEFA , УЄФА
The Guardian: УЄФА виплатила російським клубам майже 11 млн євро після вторгнення в Україну
13:46
"Ніякого впливу не було": очільник НАБУ Кривонос про розслідування щодо корупції на закупівлі дронів
13:41
НАБУ та САП
Керівники НАБУ й САП просять СБУ оприлюднити матеріали слідства у справі про держзраду з боку їхніх фахівців
13:35
Огляд
міжнародний огляд
Трамп не вимагатиме від Путіна зустрічі із Зеленським, а Європу просять стати учасником мирних переговорів України та РФ. Акценти світових ЗМІ 8 серпня
13:19
Jerry Heil і YARMAK випустили кліп з Анастасією Нестеренко й Костянтином Темляком, який служить у ЗСУ
13:05
У САП повідомили про рекордну кількість обвинувальних вироків – понад 50 за пів року
13:01
Вступні іспити
Цьогоріч в Україні близько 30 тис. контрактників отримають гранти на навчання, - Міносвіти
12:58
ZWYNTAR оголосив про нову учасницю у складі гурту
12:57
Ексклюзив
штучний інтелект
Експерт із впровадження ШІ розповів, як відрізняти фейковий контент, згенерований штучним інтелектом
12:43
Ексклюзив
фотовиставка "Вогнетривкі"
"Вогнетривкі": у Києві відкрили виставку фото воїнів 24-ї ОМБр, присвячену битві за Часів Яр
12:31
Еліна Валтонен
Очільниця МЗС Фінляндії Валтонен вважає, що США мають ввести санкції проти РФ
12:29
Суд у "вугільній справі" Порошенка відклали до вересня
12:11
Ексклюзив
Грузія протести
Нас зовсім скоро чекає ще один етап російсько-грузинської війни, - Тимочко
12:04
Скрізь світитиме сонце: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на вихідних
12:01
OPINION
Це все — не про мир
11:25
Вийшов перший тизер еротичного трилера з Володимиром Дантесом "Всі відтінки спокуси"
11:14
війна у Грузії 2008
У 17-ту річницю російсько-грузинської війни Тбілісі закликало РФ вивести війська з окупованих регіонів
11:08
електроенергія
Споживання електрики знижується, потужні електроприлади краще вмикати вдень: ситуація в енергосистемі України 8 серпня
11:05
У липні українські дрони уразили 23,4 тис. ворожих цілей, - Сирський
10:55
Ексклюзив
Людмила Денісова
Правозахисниця Денісова пояснила, чи мусять повертати грошову допомогу сім'ї військових, визнаних померлими або безвісти зниклими, які повернулися з полону живими
10:51
СБУ затримала агента ФСБ, який наводив "шахеди" під час масштабної атаки на Кропивницький 28 липня
10:46
рис в Японії
Врожай рису в Японії опинився під загрозою через рекордну спеку
10:45
На війні загинула колишня співробітниця Чернігівського музею, бойова медикиня Третьої штурмової Марина Гриценко
10:35
ОСУВ "Хортиця" перейменували на "Дніпро": чому
10:29
війна у Грузії 2008
"Доля Грузії залежить від того, чим завершиться війна в Україні": минає 17 років від початку російсько-грузинської війни
10:03
OPINION
Переговорні гойдалки
10:01
Аналітика
Зброя майбутнього. Інші фізичні принципи
09:57
Apple
Техаська компанія звинуватила Apple у крадіжці технологій для створення Apple Pay
09:51
Армія РФ просунулася в Серебрянському лісництві та ще на двох ділянках, - DeepState
09:24
Ексклюзив
Мирноград
Зараз людей можна вивозити лише "капсулами", але й це ризиковано: журналістка ТК "Орбіта" про ситуацію в Мирнограді
09:21
долар євро валюта обмін
Курс валют на 8 серпня: скільки коштує євро, долар і злотий
09:07
Оновлено
РФ атакувала Україну дронами: у кількох областях є постраждалі й руйнування
Більше новин
