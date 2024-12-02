Нардепка Никорак спрогнозувала, що кількість ветеранів в Україні зросте до 5 млн

Про це вона сказала в ефірі Ранок.LIVE.

"Станом на зараз у нас є вже майже мільйон ветеранів, учасників бойових дій, починаючи з 2014 року. У перспективі наступних років і опираючись на прогнози Міністерства ветеранів, у нас може бути 4-5 млн ветеранів, разом із членами родин загиблих і безвісти зниклих", - спрогнозувала нардепка.

За її словами, з урахуванням нинішньої демографічної ситуації це становитиме приблизно 20-25% населення.

"Це означає, що потрібно добре подумати, як підготувати суспільство до адаптації ветерана, а не говорити про те, що треба реінтегрувати ветерана", - наголосила Никорак.