Нардепка Никорак спрогнозувала, що кількість ветеранів в Україні зросте до 5 млн
Нардепка від "Європейської Солідарності" Ірина Никорак припустила, що кількість ветеранів через кілька років може сягнути 25% населення України
Про це вона сказала в ефірі Ранок.LIVE.
"Станом на зараз у нас є вже майже мільйон ветеранів, учасників бойових дій, починаючи з 2014 року. У перспективі наступних років і опираючись на прогнози Міністерства ветеранів, у нас може бути 4-5 млн ветеранів, разом із членами родин загиблих і безвісти зниклих", - спрогнозувала нардепка.
За її словами, з урахуванням нинішньої демографічної ситуації це становитиме приблизно 20-25% населення.
"Це означає, що потрібно добре подумати, як підготувати суспільство до адаптації ветерана, а не говорити про те, що треба реінтегрувати ветерана", - наголосила Никорак.
- У березні в Україні створили Центр реінтеграції ветеранів. "Завдання Центру – не звичне працевлаштування ветеранів і ветеранок та залучення на підприємства військових із бойовим досвідом, а системна робота. Вона спрямована на всебічну підтримку й адаптацію таких людей до цивільного життя", – зазначали в Укроборонпромі.
- У серпні президент України Володимир Зеленський доручив уряду затвердити Національну стратегію ветеранської політики.
- Зеленський 19 листопада підписав закон, який запроваджує е-посвідчення ветерана.
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