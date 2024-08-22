Зеленський доручив уряду затвердити Національну стратегію ветеранської політики

Про це він повідомив у Telegram.

"Це правильно і потрібно для держави, для всіх наших людей, для нашого розвитку – щоб ветеранська спільнота України була цілковито інтегрована в суспільне життя і щоб ветерани, які бачать себе провідниками змін, дійсно могли стати одним з найнадійніших джерел сили для України після цієї війни", – написав президент.

Він зазначив, що ветеранська політика має стати частиною державної програми.

"Сьогодні своїм указом я доручив уряду затвердити Національну стратегію ветеранської політики та Стратегію формування системи переходу від військової служби до цивільного життя", - поінформував Зеленський.