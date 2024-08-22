Зеленський доручив уряду затвердити Національну стратегію ветеранської політики
Президент Володимир Зеленський дав Кабміну доручення, яке стосується ветеранів російсько-української війни та їхньої реінтеграції в суспільство після фронту
Про це він повідомив у Telegram.
"Це правильно і потрібно для держави, для всіх наших людей, для нашого розвитку – щоб ветеранська спільнота України була цілковито інтегрована в суспільне життя і щоб ветерани, які бачать себе провідниками змін, дійсно могли стати одним з найнадійніших джерел сили для України після цієї війни", – написав президент.
Він зазначив, що ветеранська політика має стати частиною державної програми.
"Сьогодні своїм указом я доручив уряду затвердити Національну стратегію ветеранської політики та Стратегію формування системи переходу від військової служби до цивільного життя", - поінформував Зеленський.
- Торік в Україні запустили Інститут помічника ветерана.
- 20 серпня 2024 року уряд ухвалив створити службу супроводу військових. Основне завдання служб супроводу полягатиме у допомозі військовослужбовцям у вирішенні низки соціальних і медичних питань.
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