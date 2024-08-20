Уряд ухвалив створити службу супроводу військових

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Новостворені служби опікуватимуться військовослужбовцями, особами рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, поліцейськими та членами їхніх родин.

"Кількість військовослужбовців в армії з початку повномасштабного вторгнення виросла в рази. У війську зараз дуже багато цивільних людей, які до цього ніколи не стикалися з армією. Всім їм потрібна допомога щодо розв'язання нагальних питань, з якими вони стикаються під час служби. Саме тому створюємо абсолютно нову службу, основна мета якої – надання своєчасної та якісної допомоги військовослужбовцям. Служби супроводу будуть працювати у всіх військових частинах і займатися лише цим напрямом", – розповіла заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

За її словами, служби працюватимуть не лише з чинними військовослужбовцями, а й з членами родин загиблих, полонених чи зниклих безвісти.

Основне завдання служб супроводу полягатиме у допомозі військовослужбовцям у вирішенні низки соціальних і медичних питань, зокрема:

супроводження поранених, в тому числі через надання їм допомоги у питаннях направлення та проходження військово-лікарських комісій та медико-соціальних лікарських комісій, підтримка комунікації з членами їх сімей;

ʼсупроводження членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти та полонених та надання їм допомоги у питаннях реалізації належних пільг і гарантій;

сприяння в оформленні документів, необхідних для надання їм посвідчень, що підтверджують статус особи, на основі якого надаються відповідні пільги й компенсації;

участь у заходах супроводження або підтримки тих, хто звільняється зі служби.

Уповноважені особи служб супроводу будуть виявляти та оцінювати соціальні потреби військовослужбовців та уточнювати інформацію у закладах охорони здоров’я про потреби поранених та хворих. Також вони будуть надавати всі необхідні консультації та забезпечувати фідбек із надавачами соціальних послуг щодо розв'язання актуальних питань військовослужбовців.