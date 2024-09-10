Нарешті війна прийшла на територію РФ: Згурець про нічну атаку в Росії

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Наразі ЗСУ проводять системну роботу, пов'язану з використанням ударних дронів по російських об'єктах. Ці удари стають регулярними й масовими, що свідчить про те, що це є одним з елементів війни на виснаження, яку реалізують вже ЗСУ. Не лише противник робить ставку на "шахеди", але наші оборонні можливості вже дозволяють системно і регулярно завдавати удари по російській території", - зауважив Згурець.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, українські дрони вже долають відстань у 1700 кілометрів. Керівництво ГУР зазначило, що на цій відстані у противника розташовано щонайменше 80 різних військових об'єктів. Для цього у нас є низка дронів, які спроможні виконувати такі завдання.

"Коли говоримо про нічну атаку по Росії сьогодні, то використовувалися дрони "Лютий", які мають дальність понад 1000 км і вагу бойової частини 50 кг. Тут переслідується низка завдань. Удари по російських летовищах у Москві мають паралізуючий вплив на російське населення, яке має пам'ятати, що війна нарешті прийшла і на їхню територію, на їхню землю. І це наслідки політики Путіна", - наголосив Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, що масове використання дронів є важливим доповненням до операції, яку ЗСУ проводять у Курській області. Це також має вплив на наших партнерів, які поки що утримуються від дозволу на використання далекобійної зброї.