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Війна з Росією: хроніка
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"Наша допомога потрібна зараз": посолка США Брінк відреагувала на російську атаку по Україні

29 березня, 2024 п'ятниця
08:01
Війна з Росією Бріджит Брінк

Посолка США в Україні Бріджит Брінк наголосила на потребі надати військову допомогу Україні щонайшвидше після російської комбінованої атаки на Україну вранці 29 березня

Про це вона написала у Х.

"Всю ніч Росія безжально обстрілювала українську енергетичну інфраструктуру ракетами та безпілотниками – зараз вся Україна піднята повітряної тривоги. Варварські спроби Росії позбавити електроенергії мільйони чоловіків, жінок і дітей продовжуються безконтрольними. Зараз потрібна наша допомога", - підкреслила Брінк.

  • Ввечері 28 березня російська армія запустила декілька груп "шахедів", а під ранок 29 березня атакувала Україну крилатими ракетами й балістикою.
  • Адміністрація президента США Джо Байдена вчергове закликала Палату представників ухвалити законопроєкт про допомогу Україні. Там наголошують, що це питання тісно пов’язане з нацбезпекою держави.
Теги:
Світ
Україна
Росія
російська армія
безпілотник
США
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ракетний удар
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