"Наша допомога потрібна зараз": посолка США Брінк відреагувала на російську атаку по Україні

Про це вона написала у Х.

"Всю ніч Росія безжально обстрілювала українську енергетичну інфраструктуру ракетами та безпілотниками – зараз вся Україна піднята повітряної тривоги. Варварські спроби Росії позбавити електроенергії мільйони чоловіків, жінок і дітей продовжуються безконтрольними. Зараз потрібна наша допомога", - підкреслила Брінк.