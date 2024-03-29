"Наша допомога потрібна зараз": посолка США Брінк відреагувала на російську атаку по Україні
Посолка США в Україні Бріджит Брінк наголосила на потребі надати військову допомогу Україні щонайшвидше після російської комбінованої атаки на Україну вранці 29 березня
Про це вона написала у Х.
"Всю ніч Росія безжально обстрілювала українську енергетичну інфраструктуру ракетами та безпілотниками – зараз вся Україна піднята повітряної тривоги. Варварські спроби Росії позбавити електроенергії мільйони чоловіків, жінок і дітей продовжуються безконтрольними. Зараз потрібна наша допомога", - підкреслила Брінк.
- Ввечері 28 березня російська армія запустила декілька груп "шахедів", а під ранок 29 березня атакувала Україну крилатими ракетами й балістикою.
- Адміністрація президента США Джо Байдена вчергове закликала Палату представників ухвалити законопроєкт про допомогу Україні. Там наголошують, що це питання тісно пов’язане з нацбезпекою держави.
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