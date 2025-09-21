Нашу перемогу ми повинні оцінювати тверезо, - Шкляр

Про це заявив письменник Василь Шкляр у проєкті "Європейці" з Лесею Вакулюк на Еспресо.

"Зараз війна і в нас просто немає іншого шляху, як вистояти. Звичайно, на перемогу треба дивитись теж реалістично - не так, як деякі наші романтики кажуть, що це завершиться прапором на Кремлі. Треба дивитись реально - до прапора на Кремлі ще дуже далеко, хоч все може статися. У світі багато випадковостей, хоча він живе за своїми певними закономірностями, але ми знаємо, що збіги обставин, випадковості є теж не випадкові. Все може статись, але нашу перемогу ми повинні оцінювати тверезо, у тих межах", - сказав він.

Шкляр вважає, що ми не повинні казати зараз, що от наша перемога - це кордони 91 року або це засвоєння всіх питомо українських земель.

"До цього ще далеко. Хоча це абсолютно реально, тому що у 21-му столітті геополітичні розлами неминучі, вони неодмінно стануться. І тоді може статися, знову ж таки, кажу, така несподіванка для світу, яка сталася під час здобуття нашої незалежності, коли ми без війни на той час, хоча ми мали війни впродовж сторіччя, але на той час без нічого, отак отримали найбільшу державу в Європі і територіально і чисельно. Ну як же тут не позаздрити, як же тут не поглянути неситим оком сусідам. І через те так і може статися і далі. Але я кажу завжди, що ми повинні брати тільки питомо українські території, які ми можемо засвоїти", - вважає письменник.