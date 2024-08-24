Наслідки Курської операції ще попереду і вони будуть згубними для РФ, - полковник СБУ Костенко
Роман Костенко, народний депутат України, секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, зауважив, що ЗСУ нав'язали противнику свої дії на іншому напрямку, відкривши на Курщині новий фронт, який є незахищеним у РФ
Про це він розповів у етері Еспресо.
"Варіантів розвитку дій ЗСУ на Курщині може бути декілька. По-перше, ми можемо продовжувати наступ, і це залежить від наших резервів, можливостей, а також від того, як ворог буде перекидати свої резерви. Противник перекидає потроху, але все одно у нього ще немає можливості зупинити фронт. Головне – ми просуваємося, розширюємо плацдарм. Відповідно, перший варіант – ми можемо далі просуватися. Другий варіант – ми стаємо, закопуємося, робимо лінії оборони й тримаємо їх", - прокоментував полковник СБУ.
За його словами, суть Курської операції полягає у тому, що ми нав'язали свої дії противнику на іншому напрямку, а це дуже важливо на війні. А найголовнішим є те, що ми показали, зайшовши у Курську область, що відкрився фронт понад 1000 км, який є незахищеним.
"Нам і розвідка доповідала щодо захищеності кордонів РФ, приблизно такої, яка була на Курщині, - строковики, фсбшники, прикордонники, якісь "зуби дракона" та побудовані лінії оборони, які проривають наші десантники. Тому ми показали головне - що і на тій стороні ми діятимемо так само, уражатимемо і захоплюватимемо там об'єкти. Це взагалі міняє хід війни й Росії потрібно тепер буде прилаштовуватися. Бачимо, що у росіян у пріоритеті Донецька область замість своїх земель, але наслідки Курської операції ще попереду і вони будуть згубні для РФ", - підкреслив Роман Костенко.
- 24 серпня президент України Володимир Зеленський розповів про результати операції ЗСУ у Курській області РФ, зазначивши, що цілей Курської операції більше, ніж він казав публічно.
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