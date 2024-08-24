Наслідки Курської операції ще попереду і вони будуть згубними для РФ, - полковник СБУ Костенко

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Варіантів розвитку дій ЗСУ на Курщині може бути декілька. По-перше, ми можемо продовжувати наступ, і це залежить від наших резервів, можливостей, а також від того, як ворог буде перекидати свої резерви. Противник перекидає потроху, але все одно у нього ще немає можливості зупинити фронт. Головне – ми просуваємося, розширюємо плацдарм. Відповідно, перший варіант – ми можемо далі просуватися. Другий варіант – ми стаємо, закопуємося, робимо лінії оборони й тримаємо їх", - прокоментував полковник СБУ.

За його словами, суть Курської операції полягає у тому, що ми нав'язали свої дії противнику на іншому напрямку, а це дуже важливо на війні. А найголовнішим є те, що ми показали, зайшовши у Курську область, що відкрився фронт понад 1000 км, який є незахищеним.

"Нам і розвідка доповідала щодо захищеності кордонів РФ, приблизно такої, яка була на Курщині, - строковики, фсбшники, прикордонники, якісь "зуби дракона" та побудовані лінії оборони, які проривають наші десантники. Тому ми показали головне - що і на тій стороні ми діятимемо так само, уражатимемо і захоплюватимемо там об'єкти. Це взагалі міняє хід війни й Росії потрібно тепер буде прилаштовуватися. Бачимо, що у росіян у пріоритеті Донецька область замість своїх земель, але наслідки Курської операції ще попереду і вони будуть згубні для РФ", - підкреслив Роман Костенко.