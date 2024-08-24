Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Цілей Курської операції більше, ніж я казав публічно, - Зеленський

Цілей Курської операції більше, ніж я казав публічно, - Зеленський

Юлія Лаврук
24 серпня, 2024 субота
16:17
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів про результати та цілі операції ЗСУ у Курській області РФ

Зміст

Про це він розповів на пресконференції 24 серпня, передає УНІАН.

Зеленський зазначив, що він не може назвати усі результати Курської операції, але одними з них є обмінний фонд та зупинення операції на півночі РФ.

За його словами, завдяки операції у Курській області Україна запобігла оточенню Сумської області і бажанню росіян окупувати столицю регіону - Суми.

"Що стосується всіх цілей операції, ми віримо, що вони будуть досягнуті. Їх більше, ніж ті, про які я вам сказав публічно", - сказав президент.

Однією з цілей операції Зеленський назвав "показати реальність, хто такий Путін".

"Показати суспільству також, що для Путіна дорожче - окупація території України, або захист свого населення. І я дуже радий, що все про що я говорив партнерам, ми на практиці зараз це показали. Він досі думає, як утримати захоплені території, і не думає, як правильно захищати своїх людей", - наголосив президент України.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто ЗСУ намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. 7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією".

В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

10 серпня президент України Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня у Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції.

14 серпня стало відомо, що українські військові сформували на території Курської області РФ "санітарну (буферну) зону" для самооборони. Там планується відкрити гуманітарні коридори для евакуації цивільних, а за необхідності у російському регіоні створять військові комендатури.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Ставці з президентом 15 серпня повідомив, що Україна створила першу військову комендатуру в Курській області для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям.

Водночас Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій разом із військовими наразі опрацьовує можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із Курщини до Сум.

15 серпня The Independent повідомляв, що в ході операції ЗСУ в Курській області РФ взяли в полон близько двох тисяч російських військовослужбовців.

20 серпня російський диктатор Володимир Путін наказав військовослужбовцям витіснити українські сили з Курської області до 1 жовтня 2024 року.

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський 20 серпня заявив, що українські військові контролюють 1263 кв. км у Курській області - 93 населені пункти.

Теги:
Україна
Росія
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Військові новини
Курськ
Читайте також:
Київ спека
Автор Юлія Лаврук
23 серпня, 2024 п'ятниця
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на День Незалежності
Ігор Кондратюк
Автор Дар'я Тарасова
23 серпня, 2024 п'ятниця
"Я до цього простіше ставлюся": Кондратюк прокоментував висловлювання Данилка про російську мову
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
Автор Ірена Моляр
22 серпня, 2024 четвер
Це могло бути 300 заправлених російських танків: генерал Кривонос про ураження порома з пальним в порту "Кавказ" на Кубані
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.04
    Купівля 41.04
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 45.52
    Продаж 46.22
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
24 серпня
16:16
Оновлено
Шахтар
"Шахтар" сенсаційно програв "Олександрії": розклад і результати усіх матчів 4-го туру УПЛ
16:12
Допоможе відстежувати переміщення військових РФ: "Атеш" розвідав тренувальну базу Чорноморського флоту в Севастополі
16:05
OPINION
Олексій Панич
Бійтеся простих рішень
15:51
спека
Спека повертається: прогноз погоди на 25 серпня від Наталки Діденко
15:46
вибух у Воронезькій області
"Святковий гуркіт ― аж до небес!" У Воронезькій області РФ розвідниками ГУР знищено склад з 5 тисячами тон боєприпасів
15:24
У Бородянці відновили дитячий садок, зруйнований окупантами 2022 року
15:04
Світлана Тихановська
Нас надихає ваша відвага і людяність, - Тихановська звернулася до українців на День Незалежності
14:38
обстріл сумщини
На День Незалежності росіяни вбили молоде подружжя на Сумщині
14:32
Оновлено
російський мінометний обстріл
Росіяни обстріляли Херсон та район: троє загиблих, серед поранених є дитина
14:29
Оновлено
Україна повернула з російського полону 115 наших захисників
Сьогодні вперше від початку операції на Курщині пройшов обмін полоненими: що відомо
14:28
Ексклюзив
Енергетика
Польща за потреби експортуватиме електроенергію до України цієї зими, - депутат сейму Босацький
14:24
ракета Х-59
Росіяни атакували Куп’янщину: 4 жінки отримали поранення
14:13
У Гуляйполі російська армія вщент знищила краєзнавчий музей
14:08
OPINION
Віктор Каспрук
ЗСУ на Курщині. Тепер слово за Китаєм
14:05
Оновлено
обстріл
РФ вдарила по Костянтинівці на Донеччині: щонайменше 5 людей загинули і ще 5 поранені
13:58
День Незалежності України
Низка країн світу привітали Україну у 33-тю річницю Незалежності
13:46
Артем Дмитрук
Нардеп Дмитрук, який захищає церкву Московського патріархату, каже, що готується його затримання
13:39
Оновлено
Тризуб
Україна вперше вдарила по Росії своєю новою ракетою "Паляниця"
13:34
Командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський
Зеленський підвищив Сирського у званні
13:17
Інгріда Шимоніте
"Перемогу святкуватимемо разом! Зі світлом, газом і без русні", - премʼєрка Литви Шимоніте
13:16
Партнерський матеріал
Україна під час війни зробила квантовий стрибок у розвитку технологій, – CEO компанії-розробника РЕБів Kvertus Філімонов. Спецпроєкт "День незалежності. Світлі люди в темні часи. Бізнес"
13:15
президент Польщі Анджей Дуда
День Незалежності України є днем незалежності всієї Центральної Європи, - Дуда у Києві
13:14
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Ціна незалежності. Як Україна почала цінувати себе перед загрозою втрати
13:02
Інтерв’ю
Віктор Ющенко
Віктор Ющенко: Хочете бути щасливі – будьте подалі від Росії. Спецпроєкт "День Незалежності: світлі люди в темні часи"
13:00
Ексклюзив
історик Ярослав Грицак
"Питання в тому, хто задає тон цьому поколінню": історик Грицак розповів про тяглість традицій, які заважають модернізації українців
13:00
Партнерський матеріал
Як Львівська пивоварня розвивається та підтримує країну в умовах війни. Спецпроєкт "Світлі люди в темні часи. Бізнес"
12:39
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
Іранському генералу, який навчив росіян завдавати ударів "шахедами" й скоординував 20 атак по Україні, оголосили підозру
12:13
острів Зміїний
РФ атакувала вночі район острова Зміїний крилатими ракетами Х-22
12:06
OPINION
Мирослав Гай
Як змінюється наша армія
11:28
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон про ратифікацію Римського статуту
11:21
ЗАЕС і МАГАТЕ
"Це надто часте явище": МАГАТЕ прокоментувало пошкодження росіянами єдиної зовнішньої резервної ЛЕП на ЗАЕС
11:05
Патріарх РПЦ Кирил
Зеленський підписав закон про заборону Російської православної церкви
10:55
Ексклюзив
ЗСУ
Експерт Лакійчук назвав умови, за яких Курська операція ЗСУ матиме довгостроковий успіх
10:54
Інстаграм
Користувачі Instagram зможуть додавати музику у свій профіль
10:36
Жозеп Боррель
Боррель звернувся до нового глави МЗС Ірану із закликом припинити підтримку Росії у війні проти України
10:28
Умєров з Остіном
Умєров втретє за 10 днів поговорив з Остіном: йшлося про військові потреби України та підготовку до засідання "Рамштайну"
10:23
Китай Тайвань
Китай 2 дні поспіль направляє до Тайваню бойові літаки й кораблі
10:15
Ексклюзив
Ярослав Грицак
Чи існують українські Достоєвський та Гоголь: історик Грицак розповів про своє бачення російського в культурі України
10:07
OPINION
Павло Вернівський
У чому проблема українських ФПГ?
10:01
Володимир Зеленський
"Ми не дамо перетворити в сіру зону землі, де по праву має бути синьо-жовтий прапор", - Зеленський звернувся до українців у День Незалежності
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV