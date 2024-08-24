Цілей Курської операції більше, ніж я казав публічно, - Зеленський

Про це він розповів на пресконференції 24 серпня, передає УНІАН.

Зеленський зазначив, що він не може назвати усі результати Курської операції, але одними з них є обмінний фонд та зупинення операції на півночі РФ.

За його словами, завдяки операції у Курській області Україна запобігла оточенню Сумської області і бажанню росіян окупувати столицю регіону - Суми.

"Що стосується всіх цілей операції, ми віримо, що вони будуть досягнуті. Їх більше, ніж ті, про які я вам сказав публічно", - сказав президент.

Однією з цілей операції Зеленський назвав "показати реальність, хто такий Путін".

"Показати суспільству також, що для Путіна дорожче - окупація території України, або захист свого населення. І я дуже радий, що все про що я говорив партнерам, ми на практиці зараз це показали. Він досі думає, як утримати захоплені території, і не думає, як правильно захищати своїх людей", - наголосив президент України.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто ЗСУ намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. 7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією".

В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

10 серпня президент України Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня у Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції.

14 серпня стало відомо, що українські військові сформували на території Курської області РФ "санітарну (буферну) зону" для самооборони. Там планується відкрити гуманітарні коридори для евакуації цивільних, а за необхідності у російському регіоні створять військові комендатури.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Ставці з президентом 15 серпня повідомив, що Україна створила першу військову комендатуру в Курській області для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям.

Водночас Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій разом із військовими наразі опрацьовує можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із Курщини до Сум.

15 серпня The Independent повідомляв, що в ході операції ЗСУ в Курській області РФ взяли в полон близько двох тисяч російських військовослужбовців.