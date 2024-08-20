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ЗСУ контролюють 1263 кв. км Курської області, - Сирський

Дар'я Куркіна
20 серпня, 2024 вiвторок
18:10
Війна з Росією Олександр Сирський

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський заявив, що українські військові контролюють 1263 кв. км у Курській області - 93 населених пункти

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Про це він заявив на Конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України, передає Інтерфакс-Україна.

"Угруповання Сил оборони ведуть наступальну оборону на Курському напрямку. За період ведення наступу на території Курської області Збройні сили просунулися на глибину оборони противника від 28 до 35 км", - повідомив Сирський.

Він також розповів, що росіяни ведуть маневрену оборону, нарощують свої угрупування й переміщують сили з інших напрямків.

"Подальші дії наших військ на цьому напрямку напряму залежатимуть від розвитку оперативної обстановки", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Водночас президент України Володимир Зеленський у відеозверненні підкреслив, що в Курській області військові ЗСУ "досягають визначених цілей", а пріоритетом Києва залишається поповнення обмінного фонду.

"Була доповідь головкома Сирського. Фронт. Оборона на Покровському й Торецькому напрямках. Важка ситуація, але хлопці роблять усе, щоб знищувати окупанта. Також головком доповів і щодо оновлень на Курському напрямку. Ми досягаємо визначених цілей. І пріоритет, як і раніше, – це поповнення обмінного фонду для України", - сказав він.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто ЗСУ намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. 

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

10 серпня президент України Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня у Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції.

14 серпня стало відомо, що українські військові сформували на території Курської області РФ "санітарну (буферну) зону" для самооборони. Там планується відкрити гуманітарні коридори для евакуації цивільних, а за необхідності у російському регіоні створять військові комендатури.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Ставці з президентом 15 серпня повідомив, що Україна створила першу військову комендатуру в Курській області для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям.

Водночас Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій разом із військовими наразі опрацьовує можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із Курщини до Сум.

15 серпня The Independent повідомляв, що в ході операції ЗСУ в Курській області РФ взяли в полон близько двох тисяч російських військовослужбовців.

Українські військовослужбовці продовжують проведення операції у Курській області. Станом на 19 серпня ЗСУ взяли під контроль 92 населені пункти.

20 серпня російський диктатор Володимир Путін наказав військовослужбовцям витіснити українські сили з Курської області до 1 жовтня 2024 року.

Теги:
Україна
Росія
Президент України
військові
Володимир Зеленський
російська армія
ЗСУ
Військові новини
Олександр Сирський
Курськ
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