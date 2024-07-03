"Насправді є одне рішення": Держдеп США відреагував на пропозицію Орбана Зеленському
Будь-яка держава, яка має вплив або роль, повинна докласти зусиль, щоб забезпечити вихід російських військ з території України
Про це на брифінгу заявив заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель, передає РБК-Україна.
"Ми (США - ред.) та НАТО чітко заявили, що тут насправді є лише одне рішення: РФ просто має вийти з території України", - сказав Патель щодо пропозиції прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про припинення вогню в Україні.
Він наголосив, що Росія є агресором, який нехтує Статутом ООН.
"Я залишу право відповідним країнам говорити про свою політику, але ми чітко заявили партнерам і союзникам по всьому світу, що будь-яка держава, яка має вплив або відіграє певну роль, повинна докласти всіх зусиль, щоб забезпечити повний вихід Росії з України", - зазначив Патель.
- Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським запропонував "подумати про зупинення вогню", нібито для пришвидшення переговорів з РФ. В Офісі президента заявили, що відкинули цю пропозицію.
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