Насправді почати переговори з Росією неможливо, - Фейгін

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Є інсайдерська інформація, що Путіну багато разів пропонували припинити взаємні обстріли, тобто РФ припиняє обстрілювати територію України, а Україна припиняє обстрілювати територію Росії. Москва завжди відмовлялася. Завжди! Ось ви воюєте на лінії фронту і воюйте. Давайте визначимо зону, не більше 20-30 км по лінії фронту, але більше ніяких ударів по території України, хоч в Херсоні, хоч в Охматдиті, хоч в інших місцях. Чому б не домовитися про це? Чому не припинити знищувати цілу країну? Путін же не згоден. Тобто про що це свідчить? Це свідчить, що він ніякого миру не хоче. Ніякого припинення вогню, припинення кровопролиття він не хоче", - зауважив Марк Фейгін.

За його словами, вже є інформація, що формується група напівлояльних московських інтелігентів, їх всі знають, які мають кататися по європейських столицях і формувати не урядову позицію миру. Це все запускається Кремлем і цим доручено займатися Абрамовичу та пов'язаним з ним особам.

"Досвідчені західні союзники це розуміють. Говорити, що Вашингтон цього не розуміє, - смішно. Вашингтон все прекрасно розуміє, просто він робить інше. Розуміння ситуації там є. Інше питання – можливо, і вигідно, щоб переговірний процес був і щоб Путін не впав остаточно. Ми про це багато разів говорили, оскільки вони бояться хаосу, вакууму, який може виникнути у зв'язку з поразкою Путіна. І не зрозуміло хто на його місце прийде, нема прогнозуємої особи. Вони, мабуть, над цим питанням працюють, але не готові приймати занадто швидкі та реактивні дії для досягнення результату по тому ж Плану перемоги, оскільки це приведе до хаотичних наслідків у самій Росії", - прокоментував опозиційний політик.

На його думку, у Кремлі задумуються про це більш глобально, на довгу дистанцію, тому на просто припинення вогню ніхто не піде, але водночас і не відмовляться від взаємодії та спроб пошуку компромісу, щоб цей мирний переговорний процес почати.

"Я припускаю, що якісь консультації могли бути в Катарі. Мають бути визначені параметри, за якими базовими підставами йтимуть ці переговори. Українська сторона, як і міжнародна спільнота, запропонувала Формулу миру, міжнародне право, розуміння міжнародної безпеки. А оскільки бази не визначені, продовжується суперечка – де там червоні лінії, так би мовити, геополітичні реалії, тобто обговорюють право сили. Насправді почати переговори неможливо, тому що конкурують два принципи – право сили та міжнародне право. Поки не домовляться про це, неможливо сісти за стіл переговорів", - резюмував Фейгін.