Глава МЗС Німеччини Бербок окреслила ключові моменти можливих мирних переговорів між Україною та РФ

Про це пише Der Spiegel.

"Мир означає гарантоване існування України як вільної та незалежної держави. Це означає гарантії безпеки", - сказала Бербок.

"Нам потрібно покласти край цій війні", — додала вона і наголосила, що світ не може стояти осторонь, поки російський диктатор Володимир Путін знищує Україну замість того, аби сісти за стіл переговорів.

Також німецька дипломатка торкнулася теми депортації українських дітей до Росії та Білорусі й підкреслила, що "не заспокоїться, поки діти не повернуться до своїх родин".

"Ви можете обдурити себе. Найсильніша людина у вашій країні може сховатися за викраденими нею дітьми. Але ви не зможете обдурити світ", — звернулася вона до постійного представника Росії при ООН Василя Небензі.