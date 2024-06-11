Настав час, коли союзники мають дати Україні зброю, щоб викинути росіян, - Зеленський

Про це він заявив під час брифінгу для ЗМІ за підсумками церемонії відкриття Ukraine Recovery Conference 2024 в Берліні.

"Чи не настав той момент, щоб партнери дали нам усю ту зброю, щоб ми могли викинути росіян? Настав", - наголосив президент.

На питання, чи вистачить Україні військових, аби за допомогою усієї цієї зброї могли протистояти Росії, Зеленський відповів, що розуміє, що людей дуже хвилює ситуація з мобілізацією, однак ми маємо захистити нашу країну.

"Я абсолютно тверезо на це дивлюсь, тому що мобілізація у нас іде через стан військовий, через стан війни і йде з першого дня. Я бачу, що це питання є у суспільстві. Безумовно, не перший день війни. Але якщо ми хочемо зберегти нашу державу, то треба її відстоювати", - підсумував він.