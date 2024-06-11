Настав час, коли союзники мають дати Україні зброю, щоб викинути росіян, - Зеленський
У вівторок, 11 червня, президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що настав момент, коли союзники мають дати Україні усю ту зброю, аби викинути росіян
Про це він заявив під час брифінгу для ЗМІ за підсумками церемонії відкриття Ukraine Recovery Conference 2024 в Берліні.
"Чи не настав той момент, щоб партнери дали нам усю ту зброю, щоб ми могли викинути росіян? Настав", - наголосив президент.
На питання, чи вистачить Україні військових, аби за допомогою усієї цієї зброї могли протистояти Росії, Зеленський відповів, що розуміє, що людей дуже хвилює ситуація з мобілізацією, однак ми маємо захистити нашу країну.
"Я абсолютно тверезо на це дивлюсь, тому що мобілізація у нас іде через стан військовий, через стан війни і йде з першого дня. Я бачу, що це питання є у суспільстві. Безумовно, не перший день війни. Але якщо ми хочемо зберегти нашу державу, то треба її відстоювати", - підсумував він.
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У вівторок, 11 червня, канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував поставку нового пакета допомоги Україні, який включатиме систему ППО Patriot, установку IRIS-T, Gepard та боєприпаси.
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