"Настрої в Палаті представників незмінні": дипломат Чалий про проміжне рішення Сенату США щодо допомоги Україні

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Ймовірно, через два тижні відбудеться голосування (за прийняття законопроєкту про допомогу - ред.). Варто зауважити, що Палата представників США, при цьому, абсолютно не міняється. Поки що незмінне ставлення голови, чи спікера Палати представників Майка Джонсона, який дуже слухає Дональда Трампа. Тому завтра чи післязавтра ми побачимо декілька аналітичних статей у газетах. Я не думаю, що це дуже сприяє підтримці допомоги Україні, на жаль", - зазначив Чалий.

Сенат США сьогодні прийняв процедурне рішення щодо допомоги Україні. Йдеться про новий пакет допомоги у розмірі $95 млрд для України, Тайваню та Ізраїлю, нагадав дипломат.

"Це процедурне рішення, але хороше, оскільки зупинило варіант філібастеру. В Сенаті час розгляду необмежений, а в палаті представників - обмежений. Тобто, при процедурі філібастеру можна цілими днями обговорювати питання. У США сьогодні це зупинили, перевели процедуру голосування на наступний період", - додав він.