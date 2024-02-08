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"Настрої в Палаті представників незмінні": дипломат Чалий про проміжне рішення Сенату США щодо допомоги Україні

8 лютого, 2024 четвер
21:54
Війна з Росією Сенат США

Валерій Чалий, дипломат, Надзвичайний і Повноважний посол України у США (2015-2019 рр.)розповів, чи сприятиме новий пакет допомоги США підтримці України

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Ймовірно, через два тижні відбудеться голосування (за прийняття законопроєкту про допомогу - ред.). Варто зауважити, що Палата представників США, при цьому, абсолютно не міняється. Поки що незмінне ставлення голови, чи спікера Палати представників Майка Джонсона, який дуже слухає Дональда Трампа. Тому завтра чи післязавтра ми побачимо декілька аналітичних статей у газетах. Я не думаю, що це дуже сприяє підтримці допомоги Україні, на жаль", - зазначив Чалий.

Сенат США сьогодні прийняв процедурне рішення щодо допомоги Україні. Йдеться про новий пакет допомоги у розмірі $95 млрд для України, Тайваню та Ізраїлю, нагадав дипломат.

"Це процедурне рішення, але хороше, оскільки зупинило варіант філібастеру. В Сенаті час розгляду необмежений, а в палаті представників - обмежений. Тобто, при процедурі філібастеру можна цілими днями обговорювати питання. У США сьогодні це зупинили, перевели процедуру голосування на наступний період", - додав він.

  • Верхня палата Конгресу США – Сенат – 8 лютого ухвалила процедурне рішення для розгляду законопроєкту про виділення додаткової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню без питання кордону.

Теги:
Україна
ЗСУ
США
Військові новини
допомога Україні
допомога США Україні
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