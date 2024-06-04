НАТО готує для України безпековий пакет, який наблизить її до членства, - посол США в Альянсі

Про це повідомила посол США в НАТО Джуліан Сміт пише Defence News.

"Члени Альянсу запропонують цілий пакет заходів [Україні - ред.], які слугуватимуть мостом до їхнього членства в Альянсі. Частиною цього пакету буде мова, якою ми опишемо прагнення України до членства в самій декларації", - заявила Сміт.

Вона також додала, що частково такі дії означатимуть визначення певної двосторонньої підтримки, що наразі надають Україні, а також передача її під командування НАТО.

Зазначається, що окрім оприлюднення пакета, 32 країни завершують підготовку низки двосторонніх угод на підтримку України до саміту. З них 13 вже укладені.

Вашингтонський саміт НАТО відбудеться 9-11 липня і буде присвячений 75-річчю Альянсу, заснованого 4 квітня 1949 року після підписання Північноатлантичного договору у Вашингтоні.