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НАТО готує для України безпековий пакет, який наблизить її до членства, - посол США в Альянсі

4 червня, 2024 вiвторок
13:40
Війна з Росією Посол США в НАТО Джуліанна Сміт

Під час щорічного саміту Альянсу у Вашингтоні влітку цього року, НАТО планує запропонувати Україні безпековий пакет, який слугуватиме "мостом" до її членства

Зміст

Про це повідомила посол США в НАТО Джуліан Сміт пише Defence News.

"Члени Альянсу запропонують цілий пакет заходів [Україні - ред.], які слугуватимуть мостом до їхнього членства в Альянсі. Частиною цього пакету буде мова, якою ми опишемо прагнення України до членства в самій декларації", - заявила Сміт.

Вона також додала, що частково такі дії означатимуть визначення певної двосторонньої підтримки, що наразі надають Україні, а також передача її під командування НАТО.

Зазначається, що окрім оприлюднення пакета, 32 країни завершують підготовку низки двосторонніх угод на підтримку України до саміту. З них 13 вже укладені.

Вашингтонський саміт НАТО відбудеться 9-11 липня і буде присвячений 75-річчю Альянсу, заснованого 4 квітня 1949 року після підписання Північноатлантичного договору у Вашингтоні.

  • Раніше Джуліан Сміт заявляла, що декларація вашингтонського саміту НАТО міститиме "нову мову" про шлях України до членства в Альянсі.

Теги:
Світ
Україна
НАТО
США
вступ до НАТО
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