НАТО не прогнозує значних проривів російських військ в Україні, - Столтенберг 

Про це пише Tagesschau.

"Цієї весни та влітку вони (війська РФ, - ред.) знову спробували розпочати наступ - але поки що досягли лише незначного успіху", - сказав Столтенберг.

За його словами, НАТО не має жодних ознак або причин вважати, що Росія має можливості або сили для "серйозних проривів". Водночас на думку Альянсу, Росія продовжить посилювати тиск на Україну і завдавати авіаударів по Україні.

"Але ми бачимо, що українці змогли утримати лінію фронту. Вони змогли й далі завдавати важких втрат російським окупантам - як уздовж лінії фронту, так і ударами вглибину російської території", - додав Столтенберг.