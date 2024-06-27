НАТО не прогнозує значних проривів російських військ в Україні, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не очікує значних прорирів російських військ в Україні
Про це пише Tagesschau.
"Цієї весни та влітку вони (війська РФ, - ред.) знову спробували розпочати наступ - але поки що досягли лише незначного успіху", - сказав Столтенберг.
За його словами, НАТО не має жодних ознак або причин вважати, що Росія має можливості або сили для "серйозних проривів". Водночас на думку Альянсу, Росія продовжить посилювати тиск на Україну і завдавати авіаударів по Україні.
"Але ми бачимо, що українці змогли утримати лінію фронту. Вони змогли й далі завдавати важких втрат російським окупантам - як уздовж лінії фронту, так і ударами вглибину російської території", - додав Столтенберг.
- Єнс Столтенберг заявив, що в НАТО перед самітом обговорюють питання вступу України, та припустив "гарну домовленість".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.39 Купівля 40.39Продаж 40.88
- EUR Купівля 43.23Продаж 43.96
- Актуальне
- Важливе