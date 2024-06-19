Столтенберг заявив, що в НАТО перед самітом обговорюють питання вступу України, та припустив "гарну домовленість"
Союзники Північноатлантичного альянсу під час саміту, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні, обговорять питання вступу України до НАТО
Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише "Європейська правда".
"Я впевнений, що ми також матимемо формулювання про те, що Україна стане членом Альянсу... Точні формулювання, про що саме ми домовимось, зараз обговорюються між членами НАТО, але я впевнений, що до саміту ми матимемо гарну домовленість про рішення", - заявив Столтенберг.
Крім цього, він нагадав про погоджений НАТО план щодо тренувань і допомоги Україні у безпековій галузі, а також заявив, що очікує нових оголошень про надання більшої військової підтримки України.
- Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що процес вступу України в НАТО може початися лише після війни.
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