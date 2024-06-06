НАТО планує надавати Україні більше розвідданих про можливості Росії у сфері РЕБ, - ЗМІ

Про це пише Bloomberg.

Помічник генерального секретаря НАТО Девід ван Віль заявив, що НАТО готує угоду, яка запроваджує нові рамки для обміну інформацією, в тому числі про ланцюги постачання дронів. Вона буде завершена до липневого саміту Альянсу у Вашингтоні.

Однією з цілей програми є допомогти Україні стати масштабним постачальником технологій після закінчення війни. Також НАТО хоче повторити деякі приклади швидкого впровадження і розгортання технологій, які спостерігаються в Україні з початку війни.

Девід ван Віль заявив журналістам, що війна підштовхнула Північноатлантичний альянс виділити більше ресурсів на підтримку кібербезпеки та відстеження російських військових технологій.

"Українці впроваджують інновації дуже швидко. Але, звичайно, росіяни не дурні. Це означає, що інновації на полі бою не є статичною річчю. Це більше схоже на шахи", - сказав він.