НАТО має два-три роки для підготовки до можливого конфлікту з РФ, - командувач армії Норвегії
Головнокомандувач збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен припускає, що "вікно можливостей" НАТО для підготовки до ймовірного протистояння з Росією зменшилося до двох-трьох років
Про це він заявив в інтерв’ю виданню Bloomberg.
За словами норвезького генерала, названий ним часовий проміжок є меншим, ніж оцінювали деякі західні офіційні особи під час обговорення в НАТО питання нарощування Росією військового потенціалу та її здатності відновлювати сили.
"У якийсь момент хтось сказав, що це станеться за 10 років, але я думаю, що ми повернулися до менш ніж 10 років через промислову базу, яка зараз працює у РФ. Це забере деякий час, що дає нам вікно можливостей на наступні два-три роки, щоб відновити наші сили, відновити наші запаси в той самий час, коли ми підтримуємо Україну", - підкреслив Крістофферсен.
Bloomberg зазначає, що парламент Норвегії має схвалити план щодо збільшення майже вдвічі витрат на оборону протягом наступних 12 років. Акцент буде зроблено на можливостях військово-морських сил та протиповітряної оборони.
"Зараз я бачу вікно, де ми можемо виконати вимоги, узгоджені НАТО, нову командну структуру, нові структури сил, нові регіональні плани. Тож ми можемо реалізувати ці плани та ці рішення у наступні роки, але нам потрібно пришвидшитися. Нам потрібно зробити це за два-три роки, щоб бути впевненими, що ми готові до всього, що може статися", – заявив головком армії Норвегії.
- Нещодавно Норвегія заявила, що західні країни повинні дозволити Україні бити їхньою зброєю по території Росії, аби прискорити перемогу Києва.
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