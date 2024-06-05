Путін відкрито пригрозив ударами по країнах, які допомагають Україні

Про це Володимир Путін заявив на зустрічі з іноземними журналістами, повідомляє пропагандистське видання RT.

За словами Путіна, росіяни думають про удари по країнах, які допомагають Україні.

"РФ може поставити свою далекобійну зброю в регіони світу, звідки будуть чутливі удари по країнах, які постачатимуть зброю Україні", - йдеться у заяві лідера російських терористів Володимир Путін.

Російський диктатор також просуває наратив про "іноземних інструкторів", які перебувають в Україні.

"Українські військові самостійно не можуть завдавати ударів такою зброєю, як ракети ATACMS", - сказав Путін.