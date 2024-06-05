Путін відкрито пригрозив ударами по країнах, які допомагають Україні
У середу, 5 червня, російський диктатор Володимир Путін пригрозив країнам, які передають військову допомогу Україні
Про це Володимир Путін заявив на зустрічі з іноземними журналістами, повідомляє пропагандистське видання RT.
За словами Путіна, росіяни думають про удари по країнах, які допомагають Україні.
"РФ може поставити свою далекобійну зброю в регіони світу, звідки будуть чутливі удари по країнах, які постачатимуть зброю Україні", - йдеться у заяві лідера російських терористів Володимир Путін.
Російський диктатор також просуває наратив про "іноземних інструкторів", які перебувають в Україні.
"Українські військові самостійно не можуть завдавати ударів такою зброєю, як ракети ATACMS", - сказав Путін.
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27 травня стало відомо, що Парламентська асамблея Північноатлантичного альянсу закликала уряди всіх держав-членів НАТО дозволити Україні бити західною зброєю по території Росії.
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31 травня стало відомо, що держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що президент Джо Байден таємно дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах на території Росії американською зброєю.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що надання Україні дозволу бити по території РФ німецькою зброєю не призведе до ескалації.
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