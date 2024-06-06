У Націнституті стратегічних досліджень проаналізували, чи нападе РФ на країни ЄС і НАТО

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Їжак наголосив, що підготовка триває, адже, можливо, є оцінки розвідників. Водночас аналітик вважає, що РФ не буде нападати на країни Євросоюзу та Альянсу.

"Я не дуже вірю, що це може бути; що Росія через два-три роки зможе проводити великі фронтові операції, вона не зможе цього робити, адже зараз веде війну проти нас на рівні рот, максимум батальйонів, такою масою яка намагається пройти на невелику дистанцію. І у них є ця диво-зброя КАБ, що є неточною, але потужною й на невелику відстань якраз стріляє по торговельних центрах прикордонного європейського міста - це серйозна, звичайно, загроза", - переконаний він.

Експерт припускає, що Росія може за декілька років збільшити свій потенціал, але поки немає приводів, щоб так думати.

"Вони зараз роблять те, що й завжди робили, коли намагались створити максимальну загрозу, таку, що не є офіційним проголошенням війни. Уся Європа зараз потерпає від дивних диверсій, пожеж, саботажу інфраструктур, зараз знову починаються інциденти на білорусько-польському кордоні, знову ці прориви, знову провокації стосовно морських кордонів й заяви стосовно ядерних навчань, стрільба КАБами по торговельних центрах у Харкові. Усе це створює загрозу, це нова форма, етап російської гібридної війни. Вони бачать, що не можуть проводити великі фронтові операції - це для них дорого й вони хочуть відповзти трошки у гібридну війну", - підсумував аналітик Національного інституту стратегічних досліджень.