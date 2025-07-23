"Навряд чи ми почуємо про якусь нову точку зору від РФ": аналітик Денисенко про переговори в Стамбулі

Про це керівник аналітичного центру "Ділова столиця" Вадим Денисенко сказав в етері Еспресо.

"Там не буде ніяких переговорів щодо припинення вогню. Максимум, про що сторони можуть говорити, - це про гуманітарні аспекти: про повернення дітей і про обмін полоненими і повернення тіл. Все. Ніякі інші теми - можливо, ще якісь гуманітарні теми додадуться", - заявив він.

На його думку, ніяких тем, пов'язаних із припиненням вогню, з зупинкою вогню, перемир'ям хоча б на 15 днів, - нічого подібного не буде.

"Тому якихось, скажемо так, очікувань від цього раунду переговорів у мене просто немає", - зазначив Денисенко.

Аналітик відповів на питання, чи будуть стежити за переговорами американці.

"Глобально це не має жодного значення, тому що всі розуміють, що ці переговори є абсолютно проміжковими і вони не мають під собою якогось підґрунтя для того, щоб сказати, що росіяни починають міняти риторику. Я, звичайно, дуже хотів би помилятися, але навряд чи ми сьогодні почуємо про те, що в Росії з'явилася нова точка зору і вони там відмовляються від тих попередніх хотілок, які вони висловлювали місяць тому в тому ж самому Стамбулі. Тому з моєї точки зору особливо якихось там очікувань станом на зараз точно нема", - підсумував Денисенко.