Найбільший табір, де мілітаризують дітей з окупації, перенесуть до Маріуполя, - Андрющенко

Про це в ефірі Еспресо заявив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

"У кожній школі існує радник з ідеологічної роботи, радник з виховання при директору школи. Не рівно працюють по регіонах, на сьогодні найбільша точка мілітаризації - це Запорізька область, бо вона з початку окупації перебуває в зоні контролю та впливу Сергія Кірієнка, який є ідейним керівником псевдодитячих мілітарних організацій. Тобто на Запоріжжі - це максимально працює, на Донеччині тепер теж це з урахуванням впливу по баштах Кремля", - сказав він.

Андрющенко додав, що видно активізацію цієї роботи та в принципі Маріуполь уже визначено як точку найбільшої мілітаризації на півдні.

"Не дарма вони будують і мають добудувати найбільший табір "Воїн" - це найстрашніша організація з усіх, про яку ми знаємо. Найбільший табір через яких проходять наші діти з окупованих територій з погляду мілітаризації перебуває у Волгограді. От він буде перенесений до Маріуполя. Щодо кількості дітей - оця система "Воїн", що займається прямою мілітаризацією дітей - там військова підготовка і фактично "курс молодого бійця" проходять підлітки 14-18 років. Повна зміна у Волгограді становить 850 дітей, зараз завершується третя зміна. У кожній зміні щонайменше 400-430 дітей з окупації", - зазначив експерт.

Він наголосив, що росіяни готують справжніх солдатів, інструктори там - ті, хто повернувся з лінії фронту.

"Дітей там навчають поводження зі зброєю, тактики міського бою, поводження з бойовими дронами, тактична медицина - тобто повна військова підготовка. І ця історія розширюється і масштабується. Вона працює на всій території Росії. Минулого року вони прогнали 25 тис. дітей по цих таборах з окупації, на цей рік планка - прогнати до 50 тис. дітей через ці табори. За 5 років вони матимуть до півмільйона підготовлених підлітків 18+, які будуть готові йти воювати проти будь-якого виключно під гаслами. Вони готують ідеологічних солдатів, щоб не витрачати грошей. Зокрема, на жаль, з наших дітей, які залишились в окупації", - підсумував Андрющенко.